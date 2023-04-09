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Mide bulantısına ne iyi gelir?

Tüketilen bazı gıdalar mide bulantısını bastırırken, bazı gıdalar bulantının şiddetini arttırabilir. Peki, ne yapmalı, neler tüketmeliyiz? İşte o önemli bilgiler…

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:42
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Mide bulantısına en iyi çözüm

Mide bulantısına ne iyi gelir?
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Editör: Beyza Damgacıoğlu

Mide bulantısının en sık görülen nedenleri migren, araç tutması, stres, alkol kullanımı ve gıda zehirlenmeleri olarak sayılabilir. Fakat bütün bu nedenler haricinde gebelikte mide bulantısının neden olabileceği en yaygın faktör. Kişi düzenli olarak mide bulantısı yaşıyor ve nedenini tam olarak tespit edememişse mutlaka alta yatan bir sebebin varlığını araştırmak için doktora başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmalı.

MİDEYİ BOŞ BIRAKMAMAK ÖNEMLİ:
Boş bir mide bulantının nedeni olabilir. Mide bulantısını engellemek için tuzlu birkaç bisküvi, ekmek içi tüketilebilir.

YÜRÜYÜŞ:
Mide bulantısı yaşandığı anlarda açık havada yapılacak yarım saatlik bir yürüyüş etkili olabilir.

DİNLENMEK:
Yoğun yaşanan bir mide bulantısına ek olarak baş dönmesi de yaşanıyorsa dinlenmek en güzel yöntemdir. Sırt üstü yarım saat uzanmak ya da uyumak mide bulantısını hafifletecektir.

ZENCEFİL:
Zencefil gebelikte yaşanan mide bulantısını, araç tutması nedeni ile oluşan bulantıyı ve daha birçok nedenden dolayı oluşan bulantılara karşı iyi gelen bir bitkidir. Mide bulantısını en az indirebilmek için gün içinde 3 fincan kadar tüketilmelidir.

LİMON:
Limon yine gebelikte oluşan bulantılar için fazlaca tercih edilen bir bitkidir. Limonun ekşimsi tadı ve kokusu mide bulantısını hafifletmek için etkili olur. Ayrıca limon zencefil ile hazırlanan çayın içine ilave edilerek de tüketilebilir.

NANE:
Bulantının şiddetlendiği zamanlarda taze naneden 1-2 dal çiğnemek mideyi rahatlatacaktır. Ayrıca nane çay olarak da hazırlanarak tüketilebilir.

ELMA:
Elma lif yönünden zengin bir içeriğe sahiptir ve vücudu toksinlerden arıtıcı bir özelliği vardır. 1 bütün elmayı tek seferde değil de dilimlere ayırarak tüketmek yararlı olacaktır.

TAVUK SUYU:
Tavuk suyu soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların da tedavisinde kullanılan bir besindir. Tavuk suyu mide bulantısı yaşandığı anlarda 1 bardak kadar tüketilirse mide bulantısını hafifletecektir.

KURUYEMİŞ:
Mide bulantısı protein eksikliğinden dolayı oluşabilir. Mide bulantısının şiddetlendiği anlarda avuç, badem, fındık, fıstık gibi yemişlerin tüketilmesi ile bulantının şiddeti azaltılabilir.

SU:
Vücutta yaşanan su kaybı bulantının en önemli nedenleri arasındadır. Mide bulantısı yaşanan anlarda bolca su tüketilmelidir. Ayrıca kafeinli, asitli ve çok tatlı içeceklerden kaçınmak gerekir. İçilen su fazla soğuk olmamalıdır. Mide bulantısı su kaybı nedeni ile ortaya çıkmışsa vücudun kaybettiği mineraller su ile kolaylıkla yerine koyulabilir.

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