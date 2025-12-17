Dünya genelinde her yıl bir milyondan fazla insanın hayatını etkileyen mide kanseri, onkoloji alanındaki teknolojik devrimlerle artık "çaresiz" bir hastalık olmaktan çıktı.

Uzmanlar, hastalığın erken evrelerde neredeyse hiçbir semptom göstermemesi nedeniyle "sessiz katil" olarak nitelendirilen bu türün, düzenli taramalarla tamamen kontrol altına alınabildiğini bildirdi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARDI

Mide kanserinin yayılım hızı ve evreleri üzerine yapılan son araştırmalar, hastalığın mukozada başladığı ilk aşamada tespit edilmesinin önemini bir kez daha kanıtladı.

Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre, kanserin henüz mide duvarının dışına taşmadığı evrelerde teşhis edilen hastaların beş yıllık sağkalım oranı %70 ile %92 arasında kaydedildi. Ancak teşhis geciktiğinde ve hastalık uzak organlara metastaz yaptığında bu oranın %5’lere kadar gerilediği vurgulandı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Mayo Clinic’in Onkoloji Departmanı'ndan Dr. Travis Grotz, mide kanserindeki cerrahi başarıların erken müdahale ile doğru orantılı olduğunu aktardı.

Dr. Grotz, "Gelişmiş endoskopik yöntemler sayesinde, henüz tümör oluşmadan önceki hücresel değişimleri bile görebiliyoruz. Bu evrede yapılan müdahaleler, hastanın yaşam kalitesini bozmadan kanseri tamamen ortadan kaldırmayı sağladı" şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık merkezli Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rebecca Fitzgerald ise genetik faktörlere ve beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti.

Fitzgerald, "Mide kanseri rastgele ortaya çıkmaz; genellikle kronik enflamasyon ve Helicobacter pylori gibi bakterilerin uzun süreli etkisiyle tetiklenir. Erken dönemde yapılan nefes testleri ve biyopsiler, risk altındaki bireyleri kanser henüz oluşmadan koruma altına almamıza olanak tanıdı" ifadesini kullandı.

HANGİ BELİRTİLER HAFİFE ALINMAMALI?

Uzmanlar, mide kanserinin ilk evrelerinde görülen ve çoğu zaman "hazımsızlık" sanılan şu belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı:

Midenin üst kısmında sürekli devam eden hafif rahatsızlık hissi,

Yemeklerden sonra normalden fazla şişkinlik,

İştah kaybı ve buna bağlı istemsiz kilo düşüşleri,

Mide yanması veya kronikleşmiş reflü atakları.

Bilim dünyası, 45 yaş üzerindeki bireylerin ve aile öyküsünde kanser geçmişi bulunanların düzenli aralıklarla endoskopik taramadan geçmesinin hayati önem taşıdığını bir kez daha altını çizerek duyurdu.