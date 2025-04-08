Mide hastalarına müjde! 3 yenilikçi yöntem ortaya çıktı

Mide rahatsızlıkları, milyonlarca insanın günlük hayatını kabusa çevirebiliyor.

Gastroparezi, reflü veya kanser gibi ciddi sorunlar nedeniyle yemek yiyemeyenler için bilim dünyası yeni tedavi yolları geliştiriyor.

Son araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu hastaların yaşam kalitesini artıracak yöntemleri gün yüzüne çıkardı.

Besin tüplerinden elektrik stimülasyonuna kadar uzanan yenilikçi yaklaşımlar, mide sağlığını yeniden inşa etmeyi hedefledi. İşte detaylar...

GASTROPAREZİYE KARŞI YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Mide boşalmasını geciktiren bir durum olan gastroparezi, genellikle diyabet veya sinir hasarından kaynaklanıyor.

Yemek yiyememe, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteren bu rahatsızlık için geleneksel tedaviler sınırlı kalabiliyor.

Gastroenterology dergisinde yayımlanan bir çalışma, gastrik elektrik stimülasyonunun (GES) etkisini ortaya koydu.

Alt karın bölgesine yerleştirilen bir cihazla mide kaslarına hafif elektrik sinyalleri gönderiliyor ve bu yöntem, hastaların %60’ında bulantı ile kusmayı azalttı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Michael Camilleri, "GES, ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda devrim niteliğinde bir seçenek sunuyor" dedi.

BESİN TÜPLERİ VE PARENTERAL BESLENME: HAYATİ DESTEK

Mide fonksiyonlarının tamamen durduğu ağır vakalarda, besin tüpleri ve damar yoluyla beslenme (parenteral beslenme) hayat kurtarıcı olabiliyor.

Jejunal beslenme tüpleri, mideyi bypass ederek besinleri doğrudan ince bağırsağa iletiyor.

Journal of Parenteral and Enteral Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, bu yöntemin malnütrisyon riskini %40 azalttığını gösterdi.

İngiltere’deki King’s College Hastanesi’nden Prof. David Sanders, "Bu tüpler, hastaların kilo kaybını durdurarak iyileşme sürecini hızlandırıyor" açıklamasında bulundu.

Parenteral beslenme ise, besinlerin damardan verilmesiyle kritik durumlarda devreye giriyor ve geçici bir çözüm olarak önerildi.

DİYET VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ: İLK ADIM

Uzmanlar, ciddi müdahalelere gerek kalmadan önce diyet ve yaşam tarzı düzenlemelerinin etkili olabileceğini vurguladı.

Az yağlı, düşük lifli ve püre kıvamında yiyecekler, midenin iş yükünü azaltıyor.

UCLA’dan gastroenterolog Dr. Craig Gluckman, "Hastalarımıza küçük porsiyonlarla sık sık beslenmeyi öneriyoruz. Bu, mideyi zorlamadan besin alımını mümkün kılıyor" dedi.

Nutrients dergisindeki bir çalışma, sıvı bazlı diyetlerin gastroparezi semptomlarını %25 hafiflettiğini kanıtladı. Ayrıca, yüksek kan şekerinin mide boşalmasını geciktirdiği bilindiğinden, diyabet hastalarına sıkı glukoz kontrolü tavsiye ediliyor.

CERRAHİ MÜDAHALELER: SON ÇARE

Tedavilere yanıt vermeyen hastalarda cerrahi seçenekler gündeme geliyor. Piloroplasti, mide çıkışındaki kasları gevşeterek besin geçişini kolaylaştırıyor.

Cleveland Clinic’ten Dr. Matthew Kroh, "Bu prosedür, hastaların %70’inde semptomları ciddi oranda iyileştiriyor" dedi.

Daha ileri vakalarda ise gastrektomi (mide çıkarılması) düşünülebiliyor. Saint John’s Kanser Enstitüsü’nden Dr. Anton Bilchik, "Mide olmadan da sağlıklı bir yaşam mümkün. Küçük öğünlerle beslenme, bu hastalar için yeni bir rutin haline geliyor" açıklamasıyla dikkat çekti.

Annals of Surgery’de yayımlanan bir analiz, gastrektominin komplikasyon oranlarının azaldığını ve yaşam süresini uzattığını gösterdi.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Bilim insanları ve doktorlar, mide sorunlarının erken teşhisinin tedaviyi kolaylaştırdığını vurguladı.

The Lancet Gastroenterology & Hepatology’de yer alan bir inceleme, gastroparezi gibi durumların %30’unun yanlış teşhis nedeniyle geç fark edildiğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Braden Kuo, "Hastalar yemek yiyememe veya sürekli bulantı gibi belirtileri ciddiye almalı ve bir uzmana başvurmalı" uyarısında bulundu.

Uzmanlar, bu yöntemlerin kişiye özel uygulanması gerektiğini ve multidisipliner bir yaklaşımla en iyi sonuçların alındığını ekledi.

UMUT DOLU BİR GELECEK

Mide rahatsızlıkları yüzünden yemek yiyemeyenler için bilimsel ilerlemeler ve uzman görüşleri, karanlık günlere ışık tuttu.

Elektrik stimülasyonundan besin tüplerine, diyet değişikliklerinden cerrahiye kadar uzanan bu yelpaze, her hasta için bir çözüm sundu. Doğru tedaviyle, bu hastalar yeniden sofralarına kavuşabilir.