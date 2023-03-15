﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı

İHA’nın haberine göre; Şekerin zararları her geçen gün başka bir hastalığa davetiye çıkarıyor. İçeceklerinde şekerli bırakmak veya azaltmak isteyenler ise çeşitli yöntemler deniyor. Çayı şekersiz içemeyenler için dikkat çeken bir alternatif olarak lületaşı tozu gündeme geldi.

Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde esnaflık yapan lületaşı ustası Erol Güler, yaklaşık 30 yıldır lületaşı tozunu içmesiyle dikkat çekti.

Dükkâna gelen müşterileri şaşkınlığa uğratan Güler, lületaşı sevgisi ve bilgisiyle merak uyandırdı.

LÜLETAŞININ KULLANIMI

Lületaşı tozunu kullanmaya başladığından beri herhangi bir mide problemi yaşamadığını söyleyen Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 43-44 senedir lületaşıyla iç içeyim. Biz kendimizi bildiğimiz bileli bu taşın tozlarıyla ellerimizi, yüzümüzü ve saçımızı yıkar, tozunu da içmek için kullanırdık. Çünkü lületaşı sağlık için birebirdir, içerisinde bulunan magnezyum, silisyum ve karbonat gibi kimyaların insan sağlığına faydası vardır.

Belki çocukluğumuzda bunları böyle ayrıntılı bilmiyorduk ama büyüklerimizin gösterdiği şekilde çayımızın içine atarak ya da midemiz rahatsızlandığı zaman suyumuza karıştırarak kullanıyorduk.

Ben lületaşını kullanmaya başladığımdan gerçekten de beri mide rahatsızlığı falan yaşamadım, görmedim. Ben çayıma kesinlikle şeker atmam, onun yerine lületaşı tozu atarım ve öyle içerim. Bir de akşam yatmadan önce mutlaka kullanırım, iş çıkışında çayımla ya da suyumla birlikte karıştırarak tüketirim.”

ŞEKER NİYETİNE LÜLETAŞI

İHA'nın haberine göre, Uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan esnaf, lületaşı tozunu çayıyla veya suyuyla birlikte tüketmediği bir gün geçirmiyor.

Lületaşı tozunun mide rahatsızlıklarına karşı şifalı olduğunu söyleyen lületaşı ustası, lületaşı tozunun bazı hastalıklara da iyi geldiğini iddia etti.

Lületaşı tozunu kullanmaya başladıktan sonra çayına şeker atmayı bıraktığını belirten Güler, bu durum sebebiyle yakınlarından tepki aldığını ancak bir süre sonra tepki gösteren kişilerin de lületaşı tozunun faydalarını öğrenerek kendisi gibi lületaşı tozu içmeye başladıklarını dile getirdi.

Aile üyelerinin de lületaşı tozunu tükettiğini söyleyen Eskişehirli lületaşı ustası, “Bu bir şifadır. Lületaşı değişik bir madendir, değişik bir kimyadır” şeklinde konuştu.