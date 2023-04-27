Mide şişkinliğini gideren 10 besin

Çilek ve yaban mersini, kuru kayısı ve erik de lif içeren meyveler olarak, şişkinliğe karşı etkili ve sindirim sisteminin temizlenmesine yardımcı oluyor.



Et suyuyla yapılan çorbalar, çok sulu olmasına rağmen doyurucu bir özelliğe sahip. Organik malzemelerle yapılan bu çorbaların sodyum seviyesi de oldukça düşük.



Marul, ıspanak, lahana ve pazı otu, uygun oranlarda lif, vitamin ve mineral içeriyor. Bu yiyecekler ayrıca asit sindirimi sorunları, kabızlık ve idrar yolu enfeksiyonuna karşı etkili.



Nane, zencefil ve papatya çayı da, hem normal şekilde tüketildiğinde hem de çay olarak içildiğinde, midedeki gaza karşı etkili.



Pul biber ise yüksek tansiyon, felç ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Biberdeki kapsaisin maddesi, metabolizmayı hızlandırıyor ve tatlı ihtiyacını da azaltıyor.



Brokoli, karnabahar ve beyaz lahana, vücuttaki zararlı oströjen miktarını azaltıyor. Buna karşı, içerdikleri şeker miktarı, bu gıdaların sindirimini zorlaştırdığından, makul ölçülerde tüketilmesi tavsiye ediliyor.



Besin değeri düşük olsa da, salatalık, doğal bir idrar söktürücü olarak, idrar seviyesini artırıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Salatalık, ayrıca, kükürt ve silikon bakımından zengin ve ürik asitin böbreklerden atılmasında da etkili. Düşük sodyum ve kalori miktarıyla da, diyetlerin ayrılmaz bir parçası.



Yüzde 85 oranında su içeren ananas, ayrıca içindeki bromelain denilen enzim aracılığıyla, protein üretiyor, hazmı kolaylaştırıyor ve bazı mide rahatsızlıklarına karşı doğal bir ilaç işlevi görüyor.

Portakal ve karpuz, içerdikleri su miktarıyla, vücuttaki fazlalıkların atılmasına yardımcı oluyor. Bol miktarda su içeren bir diğer meyve olan greyfurt, yağ yakan enzimler bakımından da zengin.



Yoğurt da, sulu bir gıda olarak portakal ve karpuzun mide şişkinliğine karşı işlevine benzer özelliklere sahip. Bunun yanı sıra, midede zaman içinde biriken aşırı gazı azaltan “iyi” bakterilerin büyümesine yardımcı oluyor.



Sarımsak, karaciğerdeki yağ seviyesini azaltarak, vücudun, şişkinliğe karşı etkili olan hazmı kolaylaştırıcı biyokimyasal maddelerin üretmesine yardım ediyor.



– Kepek ve yulaf unu içerdiği lifle, şişkinliğin yaygın sebeplerinden olan kabızlığın giderilmesinde etkili. Soğuk ya da sıcak tüketilen tahıl ürünleri, bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Uzmanlar, öğün başına en az 5 gram kepekli gıda tüketimi öneriyor. Bununla beraber, aşırı lifli gıda tüketimi, şişkinliğin artmasına neden oluyor.



