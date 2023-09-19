Mide tembelliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide tembelliğiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan mide tembelliğiyle ilgili detaylar…

MİDE TEMBELLİĞİ NEDİR?

Vücutta yer olan organların her birinin, bir diğerinden farklı ve önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin ise belli bir zaman dilimi içerisinde yerine getirilmesi ve olağan sürecin devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Organların işleyiş biçimindeki aksamalar, diğer organların fonksiyonlarında bozukluk veya ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Tembel, yavaş mide ya da gecikmiş mide boşalması olarak bilinen ‘gastroparezi’, midenin olağan sürede sindirmesi gereken besinleri daha uzun sürede sindirmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Gastroparezi ya da bir diğer adıyla ‘mide tembelliği’, mide içerisinde bulunan kasların normal spontan hareketini etkileyen bir durumdur. Rutin işleyiş biçiminde olması gereken, güçlü kas kasılmalarının, gıdaların sindirim sisteminden geçmesini sağlamasıdır. Ancak mide tembelliği durumunda, mide hareketliliği yavaşlar veya mide çalışmaz duruma gelir. Bu durum da midenin boşalmasını engellemektedir.

MİDE TEMBELLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Mide besinleri sindiremediğinden kusma görülebilir.

-Asit, reflü

-Mide ekşimesi

-Mide bulantısı

-Mide şişkinliği

-Karın ağrısı, şişliği

-Çok az besin tüketilmesine rağmen doyma hissi-Tüketilen yiyeceklerin kısa süre sonra kusulması,

-Kan şekerindeki değişimler,

-İştahsızlık,

-Ani kilo kayıpları,

-Beslenme isteğinin olmaması örnek gösterilebilir.

MİDE TEMBELLİĞİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Mide tembelliğinin cerrahi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Ancak hekimin uygun gördüğü ilaçlar ve diyet beslenme şeklinin uygulanması psikolojik ve fiziksel olarak olumlu etkilerle sonuçlanacaktır.

Kan testleri, ultrason ve endoskopi uygulaması sonrası mide tembelliği tanısı konulan bireylerde yaşam tarzı alışkanlıkları ve diyet beslenme rehberliğinde bir tedavi süreci gerçekleşmektedir.

Ek olarak mide fonksiyonu destekleyen ilaçların kullanılması mide kasılmasını artırarak mide boşalmasını sağlayacaktır. Bu ilaçların tedavi süresi boyunca kullanılması gereklidir. Hekimin uygun gördüğü durumlarda sonlandırılır.