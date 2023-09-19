Mide tembelliğine iyi gelen besinler ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan mide tembelliği hastalığına iyi gelen besin listesi ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mide tembelliğine iyi gelen besinler ortaya çıktı

Editör: Ersoy Özdem

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan mide tembelliği hastalığına iyi gelen besin listesi ortaya çıktı.

İŞTE O BESİN LİSTESİ…

Ispanak, pazı veya lahana gibi yeşil yapraklı sebze tüketimi mide tembelliğine iyi gelen besinler arasında yer alır. Protein kaynağı olarak yumurta önerilir. Az yağlı yiyeceklerin tüketimine özen gösterilmelidir. Fast food gibi mideyi zorlayacak gıdalardan kaçınılmalıdır.

MİDE TEMBELLİĞİ NEDİR?

Mide içerisinde bulunan kasların normal spontan hareketini etkileyen bir durumdur.

Organların işleyiş biçimindeki aksamalar, diğer organların fonksiyonlarında bozukluk veya ciddi hasarlara neden olabilmektedir.

MİDE TEMBELLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kan şekerindeki değişimler,

-İştahsızlık,

-Ani kilo kayıpları,

-Beslenme isteğinin olmaması örnek gösterilebilir

-Mide besinleri sindiremediğinden kusma görülebilir.

-Asit, reflü

-Mide ekşimesi

-Mide bulantısı

-Mide şişkinliği

-Karın ağrısı, şişliği

-Çok az besin tüketilmesine rağmen doyma hissi

-Tüketilen yiyeceklerin kısa süre sonra kusulması,

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