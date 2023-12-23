Mide ülserini iyileştiren ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Mide ülserini iyileştiren ot ortaya çıktı
İnsanları korkutan mide ülserini iyileştiren eğir otu dikkat çekti.

Sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelen insanlar, birçok bitkinin faydalarını keşfetmeye devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de eğir otu olduğu ortaya çıktı.

İnsanları korkutan mide ülserini iyileştiren eğir otu dikkatlerden kaçmadı.

EĞİR OTU NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; akarsu kıyıları ve bataklıklarda yetişen 60-70 cm. boyunda bir otsu bitkidir. Meyveleri yeşilimsi renktedir. Çiçekleri, siyahımsı-erguvani renklidir. Tadı mayhoştur.

EĞİR OTUNUN FAYDALARI

- İştahı açar, mide ve bağırsak gazlarını giderir.

-Mide ekşimesini geçirir. Mide ülserini iyileştirir.

-İdrar ve adet söktürür.

-Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Ter söktürür, ateşi düşürür ve ağrıları dindirir. Kusturur, aksırtır.

-Sinirleri yatıştırır. Sarılık ve nikris tedavisinde kullanılır.

EĞİR OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eğir otu, bir tür su bitkisidir ve faydaları çoktur. Eğir otunu kullanmak için, önce kurutup ufalamanız gerektiği önerildi. Sonra bir bardak suya bir kaşık eğir otu tozu koyup bir gece bekletmeniz gerektiği tavsiye edildi. Sabah suyu kaynatıp süzmeniz ve içmeniz gerekir. Bu şekilde eğir otunun faydalarından yararlanabileceğiniz bildirildi.

Son Haberler
AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı Gündem
AKP ile anlaşan MHP kaç ilde aday çıkartacağını açıkladı
Evde sade bir yılbaşı kutlamasının maliyeti 2 bin TL'yi aştı Ekonomi
Evde sade bir yılbaşı kutlamasının maliyeti 2 bin TL'yi aştı
Soğuk havalara dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir Sağlık
Soğuk havalara dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir
Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta kazanan Houston Rockets Spor
Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta kazanan Houston Rockets
Giresunlu İdris New York polis teşkilatında yarbay oldu. İdris için özel tören yapıldı Dünya
Giresunlu İdris New York polis teşkilatında yarbay oldu. İdris için özel tören yapıldı
Kenan Doğulu’nun Yeşil Kart’ı iptal edildi ABD’ye gidemedi Magazin
Kenan Doğulu’nun Yeşil Kart’ı iptal edildi ABD’ye gidemedi
Avukatın ölümcül intikamı. Polislerin dikkati ortaya çıkardı Dünya
Avukatın ölümcül intikamı. Polislerin dikkati ortaya çıkardı