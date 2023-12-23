Mide ülserini iyileştiren ot ortaya çıktı

Sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelen insanlar, birçok bitkinin faydalarını keşfetmeye devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de eğir otu olduğu ortaya çıktı.

İnsanları korkutan mide ülserini iyileştiren eğir otu dikkatlerden kaçmadı.

EĞİR OTU NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; akarsu kıyıları ve bataklıklarda yetişen 60-70 cm. boyunda bir otsu bitkidir. Meyveleri yeşilimsi renktedir. Çiçekleri, siyahımsı-erguvani renklidir. Tadı mayhoştur.

EĞİR OTUNUN FAYDALARI

- İştahı açar, mide ve bağırsak gazlarını giderir.

-Mide ekşimesini geçirir. Mide ülserini iyileştirir.

-İdrar ve adet söktürür.

-Diş etlerini kuvvetlendirir.

-Ter söktürür, ateşi düşürür ve ağrıları dindirir. Kusturur, aksırtır.

-Sinirleri yatıştırır. Sarılık ve nikris tedavisinde kullanılır.

EĞİR OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eğir otu, bir tür su bitkisidir ve faydaları çoktur. Eğir otunu kullanmak için, önce kurutup ufalamanız gerektiği önerildi. Sonra bir bardak suya bir kaşık eğir otu tozu koyup bir gece bekletmeniz gerektiği tavsiye edildi. Sabah suyu kaynatıp süzmeniz ve içmeniz gerekir. Bu şekilde eğir otunun faydalarından yararlanabileceğiniz bildirildi.