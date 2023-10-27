Mide yanmasından nasıl kurtulunur

Reflü hastalığı durumunda bu sfinkter yetersiz çalışır, bu nedenle asit yemek borusuna geri akar. Mide içeriğiyle birlikte geri akan asit çoğunlukla mide asididir. Aynı zamanda yemek borusunun kendi kendini temizleme ve kendini koruma süreci de zarar görüyor.
Reflü sinsi bir hastalık. Çünkü tipik semptomlar genellikle görülmüyor. Reflü süreci bir kısır döngü olarak çalışıyor. Mide yanması, rahatsız edici bir his ve sindirim sorunlarına neden oluyor. Fakat doğru beslenme ile bu hastalık neredeyse sorunsuz atlatılabiliyor…
Mukoza zarına verilen zararın neden olduğu iltihaplanma, yemek borusunun hareketini daha da kötüleştiriyor. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte yanıtları…
İşte mide yanmasını önlemek için etkili ipuçları:
Protein tüketimine özen gösterin
İyi çiğneyin
Bunlara da dikkat edin
Daha küçük öğünler yiyin
Yasak gıdalara dikkat edin
Kahve tüketimini sınırlayın
Alkali gıdaları daha fazla yiyin
REFLÜNÜN BELİRTİLERİ
Boğazda yumru
Öksürük
Larenjit
Astım
Uyku bozukluğuMide ekşimesi
Göğüs ağrısı
Yutma zorluğu