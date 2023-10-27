Mide yanmasından nasıl kurtulunur

Reflü hastalığı durumunda bu sfinkter yetersiz çalışır, bu nedenle asit yemek borusuna geri akar. Mide içeriğiyle birlikte geri akan asit çoğunlukla mide asididir. Aynı zamanda yemek borusunun kendi kendini temizleme ve kendini koruma süreci de zarar görüyor.

Reflü sinsi bir hastalık. Çünkü tipik semptomlar genellikle görülmüyor. Reflü süreci bir kısır döngü olarak çalışıyor. Mide yanması, rahatsız edici bir his ve sindirim sorunlarına neden oluyor. Fakat doğru beslenme ile bu hastalık neredeyse sorunsuz atlatılabiliyor…

Mukoza zarına verilen zararın neden olduğu iltihaplanma, yemek borusunun hareketini daha da kötüleştiriyor. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte yanıtları…

İşte mide yanmasını önlemek için etkili ipuçları:

Protein tüketimine özen gösterin

İyi çiğneyin

Bunlara da dikkat edin

Daha küçük öğünler yiyin

Yasak gıdalara dikkat edin

Kahve tüketimini sınırlayın

Alkali gıdaları daha fazla yiyin

REFLÜNÜN BELİRTİLERİ

Boğazda yumru

Öksürük

Larenjit

Astım

Uyku bozukluğuMide ekşimesi

Göğüs ağrısı

Yutma zorluğu