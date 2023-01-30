Mideniz yanıyorsa çözümü bu besinlerde

Yemek yendikten sonraki hissedilen mide ekşimesinin en temel sebepleri, sağlıksız bir beslenme düzeni, tıkanırcasına yemek yeme, yemek yedikten hemen sonra uyuma/uzanma (öğün sonrasında en az 3 saat beklenilmelidir), aç karnına sigara tüketimi, günlük alınması gerekenden fazla alkol tüketimi (Kadın/gün ≤ 15 gr; Erkek/gün ≤ 30 gr alkol içeren içecekler), düzensiz bir uyku ve aşırı stres durumu gelmekte.



MİDE NEDEN EKŞİME YAPAR?

Aşırı yağlı ve işlenmiş besinler, sigara-alkol ve çok sıcak besinler, çikolata, kafein oranı yüksek besinler: koyu çay ve kahve, uyarıcı besinler: acı baharatlar, karbonatlı içecekler, domates, turunçgiller, soğan ve sarımsak gibi besinlerin tüketiminin fazla olması mide ekşimesini etkileyen faktörler.

Sağlıklı besinler içeren bir diyet uygulayarak, az fakat sık yemek yiyerek, lif içeriği yüksek ve probiyotik özelliği olan besinler tüketerek beslenme davranış değişikliği yapabilirsiniz. Besin tüketiminden sonra yanma hissi oluştuğunda, hangi besini tükettikten sonra oluştuğuna dikkat edilmelidir. Bu durum besin intolaransının sebebi olabilmekte. İşte mide yanmasını ortadan kaldıran o gıdalar…

Meyan kökü:

Ülser ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını hafifletebilen şifalı bir bitkidir.

Elma:

Lif içeriği yüksek olduğundan, sindirim sürecine yardımcı olmaktadır ve mide rahatsızlıklarının önlenmesini sağlamaktadır.

Badem:

İçeriğinde bulunan lif, antioksidan ve mineraller sayesinde mide asidini nötrleştirmede etkilidir. Günde 10-15 adet çiğ olarak tüketilebilir.



Bal:

Sindirim sistemini düzene sokmakta yararlı olan en doğal çözümlerden biridir. Günde 1 tatlı kaşığı bal tüketebilirsiniz/ çayınıza veya ılık suya ekleyebilirsiniz. Zencefil:

Hazımsızlığa, mide şişkinliklerine ve mide bulantısına yardımcı olmaktadır

Karbonatlı su karışımı:

Karbonatlı Su vücudun pH dengesini korumaya yardımcı olmaktadır. Mide asidini nötreleyebilecek bu karışım sayesine yanma hissinin önüne geçilebilir.

Soğuk süt:

Sütün sindirim sistemine etkisi bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Eğer ki laktoz intoleransınız yoksa, mide yanmasının engellemek adına bir bardak soğuk süt içilebilir.