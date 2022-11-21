﻿Kanserli midesinin yarasından fazlasını alıp ince bağırsak ilave ettiler

Bulantı, kusma, yemek yiyememe şikayetiyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki S.F'ye yapılan tetkikler sonucu mide kanseri teşhisi konuldu. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Musluh Hakseven tarafından hastaya kapalı cerrahi ile müdahale edildi.

S.F’nin, yüzde 80'i alınan midesinin kalan bölümüne ince bağırsağından ilave yapıldı. Sağlığına kavuşan S.F. doktorlara Kürtçe ve Arapça teşekkür etti. S.F, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak "Çok rahatladım. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çok iyiyim." dedi.



Müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Hakseven de hastaneye başvuran hastaya Doç. Dr. Kadri Atay tarafından endoskopi yapıldığını açıkladı.

Biyopside hastaya mide kanseri teşhisi konulduğunu hatırlatan Hakseven, şunları söyledi:

"Tümör taraması yaptık. Başka bir yerde lezyon saptanmayan hastamızı ameliyata aldık. Hastanemizde ilk defa yapılan bir yöntemle ameliyat ettik. Kapalı dediğimiz 'laparoskopik' yöntemle midenin yaklaşık yüzde 80'i ile mideyi besleyen damarların etrafındaki yağ dokuyla lezyonun tamamını çıkardık. Geriye kalan mide dokusunun bütünlüğünü ince bağırsakla tamamladık. Hastamız şu anda serviste, genel durumu iyi, yemek yiyebiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bugün taburcu etmeyi planlıyoruz."

Hakseven, mide kanserinin çoğunlukla belirti vermeden ilerleyen sinsi bir hastalık olduğuna dikkati çekti. Endoskopik taramalarla hastalığa erken tanı konulabildiğini belirten Hakseven, “Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide kanseri, yemek borusu kanseri, safra kesesi kanseri, pankreas kanseri, ince barsak kanseri, kolon kanseri, rektum kanseri, böbrek üstü bezi kanseri ameliyatları ile obezite ameliyatı gibi ileri laparoskopik ameliyatlar güvenle uygulanabiliyor. Hastanede ilk defa da kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatı da yapıldı. Son teknoloji ve donanımla artık bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılabilmekte." şeklinde konuştu.