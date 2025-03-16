Midibüs alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı

Kaynak: İHA

Antalya'da sokak üzerinde park halindeki midibüste çıkan yangın mahalle sakinlerine panik yaşattı.

Antalya'da sokak üzerinde park halindeki midibüste çıkan yangın mahalle sakinlerine panik yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken çekme belgeli olduğu öğrenilen midibüs kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 504 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan plakasız ve çekme belgeli midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını gören apartman sakinleri ve vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirirken, alevler kısa sürede büyüdü. Sokağa dökülen mahalle sakinleri aracın yanışını endişeli gözlerle izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki diğer araç ve hemen bitişiğindeki apartmana sıçramadan söndürüldü.

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"NE OLDUĞUNU BİZDE ANLAMADIK"

Aracın uzun zamandır park halinde olduğunu ve yangından kısa süre önce midibüsün içinden 2 çocuğun çıktığını ve koşarak uzaklaştığını belirten mahalle sakinlerinden Murat Karaoğlan, "Bizde anlamadık ne olduğunu, evde oturuyordum. Dumanlar vardı, indik koştuk geldik, cayır cayır yanıyor. Bıktık yani bu çocuklardan bir gün bir yeri, başka bir gün başka bir yeri tutuşturuyorlar. Daha öncede bizim komşunun balkon perdesini yaktılar. Zor söndürdük. Mahalle sakinleri olarak bıktık. Gece evimizden çıkamıyoruz" dedi.

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