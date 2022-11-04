Midibüs şoförü, yolcu durağında silahlı saldırıda öldürüldü

(DHA)- Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Seyrantepe Köprülü Kavşak çıkışındaki yolcu durağında meydana geldi.

İddiaya göre Muhammed Mehdi Balkaya, 21 SV 222 plakalı şehirlerarası yolcu midibüsüyle Muş'tan yola çıktı. Akşam saatlerinde Diyarbakır şehir merkezine gelen midibüsün şoförü Balkaya, yolcu durağında durdu.

Şoför Balkaya, durduğu sırada kimliği henüz belirlemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Balkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlk ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Balkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Balkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın olduğu yol kenarında kontrollü olarak trafik akışını sağlarken, bölgede inceleme yaptı. Midibüsteki bazı yolcuların bilgisine başvuran polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

3 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır'da durakta bekleyen midibüsün sürücüsü Muhammed Mehdi Balkaya'nın (50), uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, cadde üzerinde ve çevredeki iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelendi.

Yaklaşık 2 saatlik kamera kaydından 10 farklı açıyı izleyen ekipler, şüphelilerin R.T., ve S.M., olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmada şüpheli R.T., ve S.M'yi Yenişehir ilçesinde olaydan 3 saat sonra yakalandı.

Gözaltına alınan R.T., ve S.M., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülüyor.