Midibüs tarlaya uçtu! Araçtaki yangının esrarı çözülemedi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, bir midibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Araç bir saat sonra alev aldı.

Olay, ilçe merkezi Hacıpazarı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Taşova istikametinden Erbaa yönüne seyir halinde olan Z.A. yönetimindeki 54 PN 609 plakalı Mitsubishi markalı midibüs, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arazide bulunan midibüs, bir saat sonra sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ancak yangın nedeniyle midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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