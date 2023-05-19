Midilli gençlere 30 euro. İzmir Büyükşehir Belediyesi duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmine ivme kazandırmak için yaşama geçirdiği İzmir-Midilli seferlerinde gençlere özel indirim kampanyası başlattı. İzmirlilerin ilgi gösterdiği Midilli biletlerinin satışında gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmesi için 8-18 yaş grubu için bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim getirildi. Böylelikle tam yolcu gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro, tek yön bilet ücreti 35 Euro, 8-18 yaş arası gençlerin yüzde 50 indirimli gidiş-dönüş bilet ücreti 30 Euro olarak belirlendi. 0-7 yaş grubu yolcular ise ücretsiz yolculuk yapabilecek.

İLK SEFERDE YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE BİLET SATILDI

‘Rotamız Midilli’ sloganıyla 2 Haziran'da başlayacak ilk seferin biletlerinin, yüzde 60’ı satıldı. Seferler, İZDENİZ’in İhsan Alyanak yolcu gemisiyle, Alsancak Limanı’ndan Midilli Limanı’na yapılırken yolculuk süresi yaklaşık 2,5 saat sürecek. Her cuma gidiş, her pazar dönüş şeklinde planlanan yolculuk için talep doğrultusunda hem Midilli-İzmir hem de İzmir-Midilli olmak üzere günlük ek sefer düzenlenebilecek.





KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL DÜZENLEME

Normal tarifenin dışında ise Kurban Bayramı’na özel düzenleme yapıldı. Yurttaşların Kurban Bayramı tatillerini gönüllerince geçirebilmeleri için seyahat seçenekleri genişletildi.