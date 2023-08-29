Midtsjö Galatasaray'dan ayrılsa da Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Frederik Midtjsö, Pendikspor'a gidiyor.

Midtsjö Galatasaray'dan ayrılsa da Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Fredrik Midtsjö, takımdan ayrılıyor.


Bein Sports'un haberine göre; Norveçli yıldız, Pendikspor'a imza atıyor.

Haber detayında Pendikspor'un hem Galatasaray hem de Fredrik Midtsjö ile her konuda anlaştığı bilgisi geçildi.

Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Pendikspor'un Fredrik Midtsjö transferi için Galatasaray'a 3 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor.

Galatasaray formasıyla toplam 28 maça çıkan Fredrik Midtsjö 2 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

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