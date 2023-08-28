Midtsjö'den Molde itirafı: Onları burada istemiyorum

Galatasaray'ın orta sahası Fredrik Midtsjö, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri olan Molde maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Norveçli yıldız "Eski bir Rosenborg oyuncusu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum" dedi.

KAYNAK: AA
Midtsjö'den Molde itirafı: Onları burada istemiyorum

Galatasaraylı futbolcu Fredrik Midtsjö, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Norveç'in Molde ekibiyle yapacakları maçı kazanarak gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Norveçli futbolcu, Molde'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Bunu ilk maçta da gösterdiler. İlk maçı 3-2 kazandığımız için bir avantajımız var. Burada elimizden geleni yapıp, kendimizi göstermek istiyoruz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Norveçli futbolcu, sürekli olarak kendisini hazır tutmaya çalıştığını dile getirerek, "Çok iyi çalışıyorum. Bazen oynarsınız, bazen oynamazsınız. Ben hazır olmaya çalışıyorum. Geçen sezon benim en iyi sezonum değildi. Fakat baktığınızda ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Hocamız için de seçim yapmak zor. Ben hazırım, umarım takımıma daha fazla destek olabilirim" diye konuştu.

Daha önce Rosenborg forması giydiğini hatırlatan Fredrik Midtsjö, "Ben Norveç'te Rosenborg'da yetiştim. Molde ile aramızda bir çekişme var. Bu anlamda da Molde'ye gol atmak benim için mükemmel bir şey. Eski bir Rosenborg oyuncusu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum. Gol atmak ve takımımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine yardımcı olmak da harika bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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