Midtsjö'ye ligin yeni ekibi talip oldu

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö'ye Samsunspor talip oldu.

Midtsjö'ye ligin yeni ekibi talip oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı transfer eden Samsunspor, Cimbom'un bir başka oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Ligin yeni ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray'dan Fredrik Midtsjö'yü beğendiği iddia edildi.

Sporx'te yer alan habere göre; Samsunspor, Midtsjö'yü transfer etmek için bir hamle yapabilir.

Norveçli oyuncunun adı daha önce Süper Lig ekibi Adana Demirspor ve Başakşehir ile anılıyordu.

Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol atma başarısı gösterdi.

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