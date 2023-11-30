MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2022/724 Esas
Davacı YUSUF AĞIRMAN ile Hazine , Midyat Belediye Başkanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Mardin ili Midyat ilçesi Yolbaşı Mahallesinde kain 106 ada 43 nolu parselin doğusundaki yol ve yol fazlalığı olarak tescil harici olarak bırakılan A=5614,89 m²lik tespit harici taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü şahısların iş bu ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2022/724 esas sayılı dava dosyasına karşı tescile itiraz davası açmaları ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01941385