Midyat Belediyesi ek hizmet binasının temeli atıldı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, mevcut belediye hizmet binasının yaklaşık kırk yıllık olduğunu ve 1987 yılında dönemin şartlarına göre inşa edildiğini belirtti. Şahin, "Ancak bugün geldiğimiz noktada bu binanın mevcut ihtiyaçlara artık yeterince cevap veremediğini gördük. Ben ve çalışma arkadaşlarım, belediyemizin birçok biriminin farklı binalarda hizmet verdiğini, bu durumun da vatandaşlarımız için çeşitli zorluklara neden olduğunu tespit ettik" dedi.

Belediyenin büyük bütçeler altına girmemesi için alternatif çözüm geliştirildiğini ifade eden Şahin, "Yeni bir hizmet binasının yaklaşık 300 milyon liraya mal olacağı görülmüştü. Ancak, mevcut binamızın arkasında yer alan atıl durumdaki otopark alanını değerlendirerek, yalnızca 28 milyon liraya mal olacak bir ek hizmet binası projesi hazırladık. Binamız tamamlandığında, farklı binalarda hizmet veren tüm birimlerimiz tek çatı altında toplanacak" diye konuştu.

Yeni ek hizmet binası ile hem vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesinin artırılacağını hem de belediye içindeki kurumsal işleyişin daha verimli hale geleceğini aktaran Şahin, "Gelişen ve hızla büyüyen Midyat'ımıza bu ek binanın büyük bir hizmet kolaylığı sağlayacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarının daha hızlı ve etkin şekilde çözülebilmesi adına önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Bu ek hizmet binasının ilçemize ve halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Başta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve yüklenici firmaya şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

1275 metrekare kapalı alana sahip olacak binanın Midyat mimarisine uygun olarak tasarlandığı ve 270 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. İnşaat çalışmaları mevcut belediye binasının arkasında, uzun süredir atıl durumda bulunan otopark alanında başlatıldı.