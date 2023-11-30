MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

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T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/333 Esas

DAVALILAR : REŞİT YILDIZ (TC 402.... 456) Hasan ve Peyrüze oğlu 01.01.1973 doğumlu

Davacı ZİRAAT BANKASI A.Ş tarafından davalılar aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adınıza tebligat yapılabilecek adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Borçlu davalı Reşit Yıldız'a intikal eden:

Mardin İli Midyat İlçesi Cumhuriyet Mah. 138 Ada 65 Parsel, Mardin İli Midyat İlçesi Altıntaş Mah. 111 Ada 135 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Altıntaş Mah. 111 Ada 165 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 105 Ada 15 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 105 Ada 28 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 10 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 17 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 21 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 158 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 106 Ada 171 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 107 Ada 4 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 109 Ada 5 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 114 Ada 40 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 132 Ada 18 Parsel Mardin İli Midyat İlçesi Dolunay Mah. 132 Ada 19 Parsel'de bulunan taşınmazların kaydı üzerindeki hissesine haciz konulduğu, davaya konu taşınmazların intikali gerçekleştirilmemiş olup, iştirak halinde mülkiyet olması nedeniyle ortaklığın satılarak giderilmesi talep edilmiştir.

6100 sayılı HMK 122/1 maddesine göre iki hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle mahkememiz dava dosyasına cevap verebileceğiniz hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.