İstanbul'a tatil için 11 Kasım'da Almanya'dan gelen dört kişilik aile Fatih'te kaldıkları otelden öğlen saat 12 sularında çıktı. Ardından da taksiye binerek Ortaköy’e gitti.

Ortaköy'e gittikten sonra aile bir seyyar satıcı gördü. Seyyar satıcıdan önce midye alıp yediler. Midyeyi yedikten sonra da baba, oğlu, kızı ve eşi yani hepsi farklı şeyler yedi. Kokoreç, tavuk, tantuni, sucuk ekmek yiyorlar ve ardından da bir süre daha Ortaköy'de vakit geçirdikten sonra tekrar taksiye binere otele dönmek üzere yola çıkıyorlar.

Aile, otele varmadan da bir markette durdu. Marketten bir şeyler aldıktan sonra akşam saatlerinde tekrar da kaldıkları otele geri döndü. Otele döndükten sonra 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir mide bulantısı hissetmeye başladı. Kusmaları üzerine çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Anne ve babada da benzer şikâyetler baş gösterdi. Daha sonra hastanede kontroller yapıldı. Anne ve babaya ilaç verildi ancak gittikleri hastanede çocuk bölümü olmadığından dolayı Masal ve Kadir, Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Çapa Tıp Fakültesi'nde de tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Ardından da otele geri dönüldü.

Akşam saatlerinde anne, kızı Masal’ın yani hareketsiz yattığını fark etti. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Tüm aile yeniden hastanelere kaldırıldı. 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir hayatını kaybetti. Baba entübe edilirken, annenin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

İki çocuğun öldüğü olayda flaş bir gelişme yaşandı. Yaşanan olaydan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Dilek Yaman Demir'in X hesabı üzerinden aktardığı bilgiye göre; soruşturma kapsamında Lokum, Kumpir ve Midye satıcısı gözaltına alındı.