Midyenin çok az bilinen yararları

Editör: Naim Arıoğlu

Bilim adamları midyenin kayalara tutunmasını sağlayan maddenin yaraların iyileştirilmesi ve çocuk düşüklerine karşı kullanılacağını açıkladı. Suya dayanıklı bu yapışkanların sırrı, diyabet hastalarında iç organlara eklenen insülinli yüzeylerin yapıştırılmasına yardımcı olacak. Midyelerdeki bu yapışkanlar o kadar güçlü ki, yetişkin bir insanın ağırlığını bile kaldırabilecek etkide. Profesör Herbert Waite bu yapışkanın, Parkinson hastalığının tedavisinde de kullanılan dopa ismi verilen bir madde olduğunu belirtti. Waite: "İnsan vücudu tarafından tölere edilebilir bir madde olan bu yapışkana birkaç değişik madde eklenirse çok güçlü bir yapışkan elde edilebilir" diye konuştu.

Midye kalori bakımından yüksek bir besin değildir. Dolması ve tavası gibi yapılan yemeklerde içerdiği pirinç miktarından dolayı bir kaloriye sahiptir. Besin değeri ise deniz canlısı olmasından dolayı yüksek. Midye, bir deniz ürünü olduğundan vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. İçerisindeki yağ oranı oldukça düşüktür. Bu sebeple diğer et ürünlerinden daha sağlıklıdır. Hijyen kurallarına göre yetiştirildiği zaman faydası çoktur.

MİDYE DEMİR BARINDIRIR

100 gramında ise 3.31 gram demir bulunur. Bu oran da midyenin demir kaynağı olarak oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Vücudumuzun günlük demir ihtiyacı yaklaşık 10-15 mg'dır. Vücudumuza yeterli demir alınmaması sonucunda, baş ağrısı, sinirlilik hali, yorgunluk gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. İleri derecede anemi halk arasında kansızlığa sebep olabiliyor. Bu deniz canlısı içeriğindeki demir miktarıyla, ihtiyacınız olan demiri sağlıyor.

PROTEİN DESTEĞİ



Protein vücudunuz için çok gerekli bir bileşendir. Kasların beslenmesin, vücudun su dengesi, hormon ve enzimlerin sentezlenmesi gibi önemli faaliyetleri gerçekleştirir. Proteinler vücudun içinde ve dışında bulunan deri, kıl, tırnak gibi bölgelerde bulunur. Dışarıdan aldığınız proteinler bitkisel ve hayvansal kaynaklıdır. Hayvansal kaynaklı olan proteinler, içerisindeki yağ miktarının fazlalığından dolayı kolesterole sebep olabilir. Midyenin yağ miktarı ise azdır. Yağ miktarının az olması insan sağlığı için oldukça önemlidir.

B12 VİTAMİNİ İÇERİR

Günlük C vitamini ihtiyacı kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösterir. Midyenin içerisindeki C vitamini, vücuttaki günlük ihtiyacı karşılamak için yeterlidir. C vitamini kan akışını düzenler ve damar duvarını güçlendirir. B12 vitamini ise vücutta gerçekleşen faaliyetler için olmazsa olmazlardandır. Dinç ve enerjik olmanızı sağlayan vitamindir. Dinç ve enerjik olmak kalp sağlığının korunması demektir. Bu sebeple B12 vitamini eksikliğinde kalp çarpıntısı baş gösterir. Midye ise gerekli olan B12 vitaminini fazlasıyla karşılar. Dengeli A vitamini tüketiminin göz sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Bir porsiyonunda yaklaşık 72 mikrogram A vitamini içerir. Bu da günlük ihtiyacınızı karşılamaya yeterlidir.

OMEGA 3 ZENGİNİ



Omega 3 vücut tarafından üretilmeyen ve dışarıdan alınan yağ asitleridir. Vücutta pek çok işlevde kullanılır. Beyin, göz ve derinin yapısal ögelerinden biridir. Uzun süre omega 3 alınmadığında cilt kuruluğu, egzama ve göz kuruluğuna sebep olur. Bu sebeple düzenli olarak vücuda alınması gerekir. Denizde yaşayan çoğu canlı gibi midye de önemli bir omega 3 kaynağıdır. Vücuda fazla alınmasında, içeriğindeki yağ miktarı ile kolesterolü tetikleyebilir. Aşırıya kaçılmaması gerekir.

Tiroid bezleri vücudun gerekli hormonları üretmesini ve metabolizmanın gelişmesini sağlar. Tiroid bezleri doğru çalışmadığı zaman ise bağışıklık sistemi zayıflar ve vücudunuzda; yorgunluk, saç dökülmesi ve kas ağrılarına sebep olur. Selenyum yönünden zengin olan midye ise tiroid bezlerinin doğru çalışmasını sağlar ve vücudun ihtiyaçlarını karşılar.

ENERJİYİ ARTTIRIR

Yemek yediğiniz zaman enerji ihtiyacı önce karbonhidratlardan karşılanır. Karbonhidratlar birinci derece enerji vericidir. Vücuda alındığında enerji vermenin yanında beyin ve sinir sistemi fonksiyonları üzerinde de etkilidir. Mavi ve pişirilmiş hali ile midyenin karbonhidrat içeriği yüksektir. Bu sayede enerjinizi arttırır.