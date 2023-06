Migonof Avni! Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Hemşehrisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı merhum Cevdet Sunay ile aynı yıl içinde 1899’da doğdu.

Sunay Çaykara’da, o ise Vakfıkebir’de.

Trabzon'da 66 yıl nice zaferlere sahne olan, futbol stadına adını veren bir spor adamı...

Trabzon kentinin ilk beden eğitimi öğretmeniydi.

Stadın yapılmasına büyük emeği geçmişti.

İlk, orta tahsilini Trabzon'da yapmış ve Trabzon Mahalli Mektebi’nden mezun olmuştu.

İstiklal Savaşı'na katılarak cephede düşmana karşı subay olarak savaştı.

Muhacirlik ve savaş sonrası 1925 yılına kadar Akçaabat, Sürmene ve Trabzon'da ilkokul öğretmenliği yaptı.

1926 yılında ünlü spor adamı Selim Sırrı Tarcan tarafından, İstanbul'da açılan ‘Beden Eğitimi Kursuna’ katıldı ve buradan diplomasını aldı.

Trabzon tarihinin ilk beden eğitimi öğretmeni olarak tarihe imza attı.

*

Trabzon Lisesi Muallim Mektebi ve Ticaret Lisesi’nde yaptığı başarılı hizmetlerden sonra, Trabzon Beden Terbiyesi Bölge Asbaşkanlığı görevini üstlendi.

Trabzon’da o dönem sporunun en üst makamına yükselen bu spor adamı, görevde bulunduğu yıllar içinde memleketine bir stadyum kazandırmak ve bugün stadın bulunduğu araziyi bu amaçla istimlak etmek için çok uğraştı.

Onun müthiş çabası sonrasında, o araziye yapılan stadı Trabzon futboluna kazandırdı.

Onun arkadaşı olan ünlü beden eğitimi öğretmeni ve Trabzonspor’un ilk antrenörü Limni Adası’nda doğup, İzmir’de büyüyen, Trabzon’a öğretmen olarak atanan ve bir dönem damgasını vuran 98 yaşında iken 2010 yılında vefat eden merhum Hayri Gür, istiklal savaşı hemen sonrasında askerleri arkada kendi at üstünde en önde memleketine giren bu gazinin isminin stadyuma verilmesi için çok uğraşmıştı.

1970‘li yıllarda Trabzon Şehir Stadyumu’nun inşaatı her tribünü tek katlı olarak tamamen bitmiş ve stadyuma isim aranıyordu.

Zamanın Trabzon Valisi Adil Ciğeroğlu başkanlığında bir genel kurul oluşturulmuş, bu genel kurul da olanlardan Hayri Gür, stadyuma en çok emeği geçen bir ismi teklif etmişti. Çünkü bu stada en çok o ismin emeği geçmişti.

Herkesin zihnine yerleşen isimleriyle, şimdiki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin (Eski Ticaret Lisesi) yanındaki Endüstri Meslek Lisesi (Sanat Okulu) ile Yenimahalle arası o zamanlar uçurumdu ve bu uçurum günlerce at arabaları ile toprak taşıyarak doldurulmuştu…

Stadyumun yapıldığı yerin kuzeydoğu köşesinde (Deniz tarafı kale arkasının hemen altı)

bahçeli şirin bir evi vardı. Yanında da büyük bir tarlası, o tarlanın bir kısmı daha sonra ismi verilecek olan Trabzon Şehir Stadyumu’na gitmişti.

Dolgu okulların yüksekliğiyle aynı hizaya geldiğinde, yumuşak toprağı zemine serdikten sonra çimleri ekilmeye başlandı.

Daha sonra ise önce 60 kişilik, evet evet yanlış okumadınız sadece 60 kişilik kapalı tribün yapıldı. O zamanın parasıyla tüm bunlar 40 bin liraya mal olmuştu. Bu stadyum yıkılmadan ise bildiğiniz gibi 24 bin kişilikti.

Anladığınız ve bahsettiğimiz kişi tabi ki; Hüseyin Avni Aker.

*

Kendisine her zaman ‘Efendi’ diye hitap eden Şöhret Hanım ile evliydi. Yetişkin 4 evlat Türkan, Ömer Faruk, Adnan ve Aydın’ın babasıydı H.Avni Aker, sıcak bir ağustos günü 55 gibi genç bir yaşta vefat ettiğinde 1944 yılıydı. Stadyumun bittiğini ve hizmete girdiğini maalesef görememişti.

Kendisi gibi eşi ve 3 erkek evladı da ilerleyen zamanla vefat etmişlerdi. Son yıllara kadar Ankara’da yaşayan tek evladı 90 yaşındaki kızı Türkan Aker Köseoğlu idi. Bu 6 kişilik ailenin son ferdi de 6 yıl önce vefat edince, perde kapanmıştı.

Sanırım, cumhuriyetimizin ilk yıllarıydı. Trabzon Lisesi futbolcularının da yer aldığı bir Trabzon Karması futbol takımı oluşturuldu. Trabzon'a gelen bir Rus takımı ile özel maç yapmak için...

Trabzon'un ilk sahası olan "Taramalı saha" Kavak Meydan'da idi. Şimdiki Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait lojmanların yer aldığı alandaydı. (Şu anda aynı yere bir kültür merkezi inşası başladı.) Rus takımın disiplinli, sert ve çok hareketli iyi bir oyuncusu vardı. Adı Migonof idi.

Daha sonradan ilerleyen yıllarda Avni Aker'i de onun disiplinli haline benzetenler, kendisine Rus futbolcunun adını lakap olarak takmışlardı. ‘’Migonof Avni’ Trabzon’da yaşayan kadın, erkek neredeyse çoğu insanın lakabı vardı.

Öğretmenlik yaptığı dönemlerden beri tüm Trabzon onu lakabı olan Migonof yani Migonof Avni diye tanıyordu. Migonof aşağıya… Migonof yukarıya ama genelde resmi ortamlarda kendisine hep ‘Avni Bey‘ diye hitap edilirdi.

Hüseyin Avni Aker, Uzunkum Mahallesi’nde sahil yolu üzerinde eski bir mezarlık olan Toklu Mezarlığı’na defin edildi.

Şimdi 7 Lig şampiyonluğu ve onlarca Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gören bu futbol mabedi stadyum, Trabzon’da yaşayan çoğu insan tarafından yıkılması istenmese de, bitişiğindeki yine hatıralarla, anılarla dolu olan Yavuz Selim sahası ile birlikte maalesef yıkıldı.

Burada yapılan geniş kapsamlı park içerisinde; tarihi stadyumdan bir anıt kalsın diye, şahsım direk fikir babası olarak kapalı tribünün en eski orijinal hali aynı yerine yapıldı. İyi ki de yapıldı. Çünkü çok işe yaradı ve yarayacak.

O zamanlar stadyuma isim sponsoru diye bir durum söz konusu değildi. Şimdi ise Akyazı’da yeni yapılan ‘’Şenol Güneş Spor Kompleksi’’ içerisindeki stadyuma, yüksek bedellerle sponsorluk alınıyor ve zamanla alınmaya da devam edecek.

*

Önümüzdeki günlerde netleşecek olan yeni sponsorluk isminin yanında, taraftarların ve tüm Türkiye’de ki spor severlerin zihinlerine oturmuş Avni Aker ismini göremezsek, işte Avni Aker asıl o zaman ölür.

Ayyazı’daki stadyumun tribünlerinden her hangi birine ya da bir bloğuna, önümüzdeki sezon başı ismi verilebilir ‘’Avni Aker’’

Yeter ki ismi verilsin. İster Avni olsun, isterse Aker, isterse de Migonof Avni fark etmez!

Olsun da, isterseniz hamurdan, isterseniz çamurdan olsun.