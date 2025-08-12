Migreni azdıran besinler ortaya çıktı! Uzmanlardan kritik uyarılar

Migren, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, şiddetli baş ağrılarıyla yaşam kalitesini düşüren kronik bir rahatsızlık.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, yaklaşık bir milyar insan migrenle mücadele ediyor ve bu durum, kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha yaygın.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, çikolata, peynir, alkol ve kafeinin migreni tetikleyici etkisi olduğunu ortaya koydu.

İşte bu dört besinin migren üzerindeki etkileri ve uzmanların önerileri...

ÇİKOLATA:

Tatlı Ama Tehlikeli Çikolata, migren hastalarının sıkça işaret ettiği bir tetikleyici. İçeriğindeki kafein, teobromin ve feniletilamin gibi biyolojik aminler, sinir yollarını uyararak migren ataklarını başlatabiliyor.

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi’nden nörobiyolog Prof. Dr. Gisela Terwindt, “Migren hastalarının yaklaşık %30’u, çikolata tüketiminin ardından ağrılarının tetiklendiğini bildiriyor” dedi.

Oklahoma Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, çikolatanın feniletilamin içeriğinin migrenle ilişkilendirilebileceğini gösterdi.

Uzmanlar, çikolata tüketimini sınırlamanın veya tamamen kesmenin, atak sıklığını azaltabileceğini belirtti. Ancak, her bireyde farklı etkiler gözlemlendiği için bir beslenme günlüğü tutmak, çikolatanın kişisel etkisini anlamada kritik bir adım.

PEYNİR:

Tiraminden Gelen Tehlike Olgunlaşmış peynirler, özellikle çedar, parmesan ve rokfor gibi çeşitler, yüksek tiramin içeriğiyle migren hastaları için risk oluşturdu.

İngiltere Beslenme Derneği’nden Dr. Duane Mellor, “Tiramin, biyolojik aminler arasında migrenle en güçlü bağlantıya sahip olanlardan biri. Peynir, bu maddeyi yüksek miktarda içeriyor ve bazı hastalarda atakları tetikliyor” açıklamasında bulundu.

Londra’da düzenlenen Migren Derneği Uluslararası Sempozyumu’nda, peynirin migren üzerindeki etkisine dair çok yönlü çalışmalar sunuldu.

Araştırmalar, tiraminin serotonin ve norepinefrin salınımını etkileyerek beyin damarlarında değişikliklere yol açabileceğini gösterdi.

Migren hastalarına, özellikle sert ve olgun peynirlerden uzak durmaları önerildi. Yumuşak peynirler ise genellikle daha az risk taşıyor.

ALKOL: KIRMIZI ŞARAP

Başrolde Alkol, özellikle kırmızı şarap, migren ataklarının en bilinen tetikleyicilerinden biri. Kırmızı şaraptaki histamin, sülfitler ve fenolik flavonoidler, dehidrasyona ve damar genişlemesine neden olarak migreni tetikleyebildi.

Stanford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Robert Cowan, “Alkol, migren hastalarının %40’ında atakları tetikleyici olarak raporlanıyor. Özellikle kırmızı şarap, bu grupta öne çıkıyor” dedi.

Yapılan bir çalışmada, alkol tüketiminin migren ataklarını %20-30 oranında artırdığı bulundu.

Alkolün etkisini azaltmak için, migren hastalarının alkollü içeceklerden tamamen kaçınması veya tüketimi minimumda tutması önerildi.

Beyaz şarap gibi daha az histamin içeren içecekler, bazı hastalarda daha az tetikleyici olabiliyor.

KAFEİN: DOST MU DÜŞMAN MI?

Kafein, migrenle karmaşık bir ilişkiye sahip. Kahve, çay, enerji içecekleri ve kolalı içeceklerde bulunan kafein, bazı hastalarda migreni hafifletirken, bazılarında ise atakları tetikleyebiliyor.

Exeter Baş Ağrısı Kliniği’nden Dr. David Kernick, “Kafeinin etkisi doza bağlı. Aşırı tüketim veya ani kesilme, migren ataklarını artırabilir” dedi.

American Journal of Medicine’de yayımlanan bir çalışma, günde 400 mg’dan fazla kafein tüketiminin migren riskini artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, kafein tüketimini dengede tutmayı ve ani değişikliklerden kaçınmayı önerdi.

Örneğin, düzenli kahve içen birinin kafeini birden bırakması, “kafein yoksunluğu baş ağrısı” olarak bilinen bir tetikleyiciye yol açabiliyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: BESLENME GÜNLÜĞÜ VE DÜZENLİ YAŞAM

Bilimsel çalışmalar, migrenle mücadelede beslenmenin önemini vurguladı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), migren hastalarına bir ay boyunca yüksek amin içerikli besinlerden kaçınmalarını ve semptomlarını izlemelerini tavsiye etti.

Migren Derneği’nden Debbie Shipley, “Herkesin tetikleyici besinleri farklı. Beslenme günlüğü tutmak, hangi gıdaların ağrıyı tetiklediğini anlamanın en etkili yolu” dedi. Ayrıca, düzenli yemek yemek ve öğün atlamamak da kritik.

Prof. Dr. Gisela Terwindt, Migren Sempozyumu’nda, kadınların %50’sinde ve erkeklerin %40’ında öğün atlamanın migreni tetiklediğini belirtti. Dehidrasyonun da önemli bir tetikleyici olduğu biliniyor; bu nedenle günde 2-2,5 litre su içmek önerildi.

Alternatif Çözümler ve Bilimsel Yaklaşımlar Migren yönetiminde beslenme kadar yaşam tarzı değişiklikleri de etkili.

Stanford Üniversitesi’nden uzmanlar, glisemik indeksi düşük besinler, ketojenik diyet ve DASH diyetinin migren ağrılarını azalttığına dair kanıtlar sundu. Ayrıca, magnezyum, riboflavin ve koenzim Q10 gibi takviyelerin migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltabileceği bulundu.

British Medical Journal’da yayımlanan bir çalışma, günde 1-1,5 gram omega-3 (EPA/DHA) alımının migren ağrılarını azalttığını gösterdi. Akupunktur ve yoga gibi tamamlayıcı terapiler de stresi azaltarak migrenle mücadelede destekleyici rol oynadı.

BİLİNÇLİ BESLENME, DAHA AZ AĞRI

Migren, sadece bir baş ağrısı değil, yaşamı derinden etkileyen bir sağlık sorunu. Çikolata, peynir, alkol ve kafein gibi besinler, migren ataklarını tetikleyici etkisiyle öne çıkıyor. Ancak, her bireyin tetikleyici besinleri farklı olabiliyor.

Uzmanlar, beslenme günlüğü tutmanın ve düzenli bir yaşam tarzı benimsemenin, migrenle mücadelede etkili bir strateji olduğunu vurguladı.

Migren hastalarının bir nörolog veya diyetisyenle çalışarak kişiselleştirilmiş bir beslenme planı oluşturması, atakların sıklığını ve şiddetini azaltmada önemli bir adım olabilir.