Migreni olanlar sıcaklarda neler yapmalı? Uzmanlar açıkladı

Sıcak havalar, migren ataklarının sıklığını ve şiddetini artıran önemli bir tetikleyici olmasıyla biliniyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte baş ağrısı çekenlerin sayısında da artış gözlemlenmekte.

Peki, sıcak havalarda migren ataklarını önlemek ve hafifletmek için neler yapılabilir? Bu konuda uzmanlar ne diyor? Bilimsel araştırmalar neler gösteriyor?

İşte tüm detaylar...

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ayşe Yılmaz (Nöroloji Uzmanı):

"Sıcak havalarda migren ataklarını önlemek için en önemli nokta, tetikleyicilerden uzak durmaktır. Sıcak ortamlardan kaçınmak, bol su içmek ve düzenli egzersiz yapmak migren ataklarının önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, migren tedavisinde kullanılan ilaçları da düzenli olarak kullanmak önemlidir."

Dr. Mehmet Demir (Ağrı Uzmanı):

"Migren atakları sırasında serin ve karanlık bir ortamda dinlenmek, başınıza soğuk uygulama yapmak ve bol su içmek faydalı olabilir. Ayrıca, doktorunuzun reçete ettiği ağrı kesicileri de kullanabilirsiniz."

Yrd. Doç. Dr. Fatma Gülhan (Beslenme Uzmanı):

"Sıcak havalarda migren ataklarını önlemek için beslenmenize de dikkat etmeniz önemlidir. Kafein ve alkol gibi tetikleyicilerden uzak durmalı, düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz."

Bilimsel Araştırmalar:

2023 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, sıvı alımını artırmanın migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azalttığı belirlenmişti.

2022 yılında yapılan bir çalışmada, düzenli egzersizin migren ataklarının önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğu gösterilmişti.

Migren ataklarınızın tetikleyicilerini belirlemek ve bu tetikleyicilerden uzak durmak migren tedavisinde en önemli adım olduğu biliniyor.

Bol su içmek, dehidrasyonu önleyerek migren ataklarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Düzenli egzersiz yapmak stresi azaltarak ve endorfin salgılanmasını sağlayarak migren ataklarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Migren atakları sırasında serin ve karanlık bir ortamda dinlenmek, baş ağrısının şiddetini hafifletebilir.

Başınıza soğuk uygulama yapmak da ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir.

Migren tedavisinde kullanılan ilaçları da doktorunuzun önerdiği şekilde düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Sıcak havalarda migren ataklarını önlemek ve hafifletmek için yapabileceğiniz birçok şey var.

Tetikleyicilerden uzak durmak, bol su içmek, düzenli egzersiz yapmak ve doktorunuzun önerdiği tedaviyi uygulamak migren ataklarının kontrol altına alınmasında önemli rol oynayabilir.