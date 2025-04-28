Migrenin bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Migren, genellikle “şiddetli baş ağrısı” olarak bilinse de, bu tanım hastalığın karmaşıklığını yansıtmaktan çok uzak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, migren dünya çapında en yaygın nörolojik hastalıklardan biri ve engelliliğe neden olan başlıca sağlık sorunları arasında yer aldı.

Işığa ve sese duyarlılık, bulantı, kusma ve hatta görme bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteren migren, hastaların iş, sosyal yaşam ve genel yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiledi. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, migrenin doğru yönetimle kontrol altına alınabileceğini ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR MİGRENİN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA KOYUYOR

Migrenin sadece bir baş ağrısı değil, kompleks bir nörolojik durum olduğu artık bilimsel olarak kabul ediledi.

The Lancet Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, migrenin beyindeki kimyasal dengesizlikler ve sinir sistemi hassasiyetiyle ilişkili olduğunu gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı, Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. David Dodick, “Migren, beyindeki trigeminal sinir sisteminin aşırı uyarılmasıyla tetikleniyor. Bu, ağrı sinyallerinin yanı sıra bulantı ve ışığa duyarlılık gibi semptomları da açıklıyor” dedi.

Çalışma, migren hastalarının yüzde 50’sinin genetik yatkınlığa sahip olduğunu ve aile öyküsünün önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koydu.

Journal of Headache and Pain’de yayımlanan bir başka araştırma, migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmada yaşam tarzı değişikliklerinin kritik olduğunu gösterdi.

Düzenli uyku, stres yönetimi ve dengeli beslenme, migrenle mücadelede etkili stratejiler olarak öne çıktı.

İngiltere’deki King’s College London’dan nörolog Dr. Peter Goadsby, “Migren hastalarının yaklaşık yüzde 70’i, kafein, işlenmiş gıdalar ve düzensiz uyku gibi tetikleyici faktörlerden kaçınarak atak sıklığını azaltabiliyor” dedi.

Araştırma, özellikle magnezyum, B2 vitamini (riboflavin) ve koenzim Q10 gibi takviyelerin migren ataklarını yüzde 30’a varan oranda azalttığını gösterdi.

Kadınlarda migrenin daha yaygın olduğu da bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda.

Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, kadınların hormonal dalgalanmalar (özellikle östrojen seviyelerindeki değişiklikler) nedeniyle erkeklere kıyasla üç kat daha fazla migren riski taşıdığını ortaya koydu.

ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. Amaal Starling, “Menstrüasyon, hamilelik ve menopoz gibi dönemlerde hormonal değişiklikler, migren ataklarını tetikleyebilir. Bu nedenle kadın hastalar için kişiselleştirilmiş tedavi planları şart” dedi.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ: MİGRENLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Uluslararası uzmanlar, migrenin tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden nörolog Dr. Tissa Wijeratne, migrenin yalnızca ağrı kesicilerle yönetilemeyeceğini belirtti.

The BMJ’de yayımlanan bir makalesinde Dr. Wijeratne, “Kronik migren hastalarında, botulinum toksin (Botox) enjeksiyonları ve CGRP inhibitörleri gibi yeni nesil tedaviler, atak sıklığını yüzde 50’ye varan oranda azaltıyor” dedi.

CGRP (kphysics://kalsitonin gen ile ilişkili peptid) inhibitörleri, migren tedavisinde çığır açan bir yenilik olarak kabul ediliyor ve FDA tarafından 2018’den bu yana onaylanmış durumda.

Migren tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşıdı.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden nörolog Dr. Anna Andreou, “Stres, migren ataklarının en yaygın tetikleyici faktörlerinden biri. Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri, atak sıklığını azaltmada etkili” dedi.

Cephalalgia dergisinde yayımlanan bir çalışma, haftada üç kez 30 dakikalık aerobik egzersizin migren ataklarını yüzde 20 azalttığını gösterdi.

Beslenme de migren yönetiminde kritik bir rol oynadı. ABD’deki Cleveland Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Beth McDonald, “Dehidrasyon, migren ataklarını tetikleyebilir. Günde en az 2 litre su içmek ve tuzlu gıdalardan kaçınmak, atak riskini azaltabilir” dedi. Ayrıca, çikolata, eski peynir ve kırmızı şarap gibi tiramin içeren gıdaların bazı hastalarda migreni tetikleyebileceği biliniyor.

MİGRENLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, migren hastalarına şu önerilerde bulundu:

Tetikleyici Faktörleri Belirleyin: Günlük tutarak hangi yiyeceklerin, stresin veya uyku düzeninin migreni tetiklediğini not edin.

Düzenli Uyuyun: Her gece 7-8 saat uyku, migren riskini azaltır.

Stresi Yönetin: Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri stresle başa çıkmada yardımcı olabilir.

Sağlıklı Beslenin: Magnezyum (badem, ıspanak) ve B2 vitamini (yumurta, süt ürünleri) açısından zengin gıdalar tüketin.

Bol Su İçin: Dehidrasyonu önlemek için yeterli su tüketimi şart.

Doktorunuza Danışın: Kronik migren için CGRP inhibitörleri veya Botox gibi tedaviler hakkında bilgi alın.

MİGRENLE YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!

Migren, yalnızca bir baş ağrısı değil, hayatı derinden etkileyen bir sağlık sorunu. Ancak bilimsel gelişmeler ve uzman önerileri, migrenin yönetilebilir bir hastalık olduğunu gösterdi.

Doğru tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve tetikleyici faktörlerden kaçınma ile migren ataklarının sıklığı ve şiddeti azaltılabildi.