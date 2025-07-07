Migros kendi markalarını raflardan indirdi

İsviçre'nin en büyük perakende gruplarından Migros, uluslararası markalaşma faaliyetlerine son verdi. Şirketin sanayi biriminin başındaki Matthias Wunderlin’in “Schweiz am Wochenende” gazetesine verdiği röportajda, Frey çikolata gibi ürünlerin artık sadece üçüncü taraf firmalara özel üretileceğini belirtti. Örneğin, İspanyol süpermarket zinciri Mercadona için üretim sürecek, ancak Migros kendi markasıyla artık uluslararası pazarda yer almayacak.

ABD'deki mevcut iş birlikleri de gözden geçiriliyor. Şirket, Güney Kore ve Hindistan’daki kozmetik projelerini de sonlandırdı. Coffee B markasının yönetimi ise Edeka ve Keurig gibi dış partnerlere devrediliyor.

İsviçre'deki 47 üretim tesisinin verimliliği gözden geçiriliyor. Wunderlin, bazı tesislerin kapanabileceğini söyledi. Ecublens’teki et işleme birimi kapatıldı ve Courtepin’e taşındı. Aproz’daki içecek üretiminin merkezileştirilmesi de gündemde.