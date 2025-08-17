Migros ve Coca-Cola arasındaki fiyat krizi tatlıya bağlandı

İsviçre’nin perakende devlerinden Migros, Coca-Cola İsviçre ile fiyat anlaşmazlığı yaşayınca uzun süre raflarda boşluklar oluşmuş, birçok tüketici aradığı ürünü bulamamıştı. Migros bu süreçte Coca-Cola ürünlerinin yerine yurt dışından ithal içecekler satmaya başlamış, bu durum alışveriş yapan müşteriler arasında sık sık tepkilere yol açmıştı.

Şirket sözcüsü Prisca Huguenin-dit-Lenoir’in yaptığı açıklamaya göre, artık kriz sona erdi ve Coca-Cola HBC İsviçre ile yürütülen görüşmeler tamamlandı. Migros mağazalarında kısa süre içerisinde yeniden İsviçre menşeli Coca-Cola ürünleri satışa sunulacak.

PARALEL İTHALAT DURDURULDU

Migros, anlaşmazlık sürecinde fiyatları dengelemek için Coca-Cola ürünlerini başka ülkelerden ithal ederek satıyordu. Ancak varılan uzlaşma ile bu uygulama tamamen durduruldu. Huguenin-dit-Lenoir, mevcut ithal ürün stoklarının satışı bitene kadar raflarda yer almaya devam edeceğini, ardından sadece İsviçre üretimi Coca-Cola ürünlerinin tüketiciyle buluşacağını belirtti.

Kriz sadece Coca-Cola ile sınırlı kalmamış, aynı şirketin markaları olan Fanta, Sprite ve Valser de bazı mağazalarda dönemsel olarak bulunamamıştı. Bu ürünler de anlaşmayla birlikte yeniden Migros raflarına dönecek.

ULUDAĞ LİMONATA KALICI

Migros’un fiyat savaşları sırasında yerli markamız Uludağ gazozunun raflara Coca-Cola’ya alternatif olarak konulduğu iddia edilmişti. Ancak Migros yönetimi, Uludağ’ın zaten on yıldan uzun süredir ürün gamında bulunduğunu, bu nedenle raflarda kalmaya devam edeceğini açıkladı.

DENNER DE ANLAŞMAYA DAHİL

Migros Grubu’nun bir diğer markası olan indirim marketi Denner de Coca-Cola ile yaşanan gerilimden etkilenmişti. Denner CEO’su Torsten Friedrich, mayıs ayında yaptığı açıklamada görüşmelerden çekildiklerini duyurmuştu. Ancak son uzlaşma tüm Migros Grubu’nu kapsadığı için Denner, Migrolino ve Migros Online da anlaşmadan faydalanacak.

FİYAT BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Tüketicilerin en çok merak ettiği konu ise anlaşmadan sonra Coca-Cola ürünlerinin fiyatının artıp artmayacağı. Migros yönetimi, “rekabet nedenleriyle fiyatlara ilişkin bilgi paylaşamayacaklarını” duyurdu. Ancak şu anda Migros Online’da 0,5 litrelik Coca-Cola’nın fiyatı 1,30 İsviçre frangı. Bu rakam, en büyük rakip olan Coop marketlerinde de aynı seviyede.

Migros’un her yıl yaklaşık 500 milyon İsviçre frangını fiyat indirimlerine ayırdığı biliniyor. Bu nedenle, anlaşmanın tüketicilere yansıyacak yönü önümüzdeki haftalarda netleşecek.