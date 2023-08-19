Miguel Crespo İtalya yolcusu. Gideceği takım belli oldu

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miguel Crespo'nun Genoa'ya gideceği iddia edildi.

Miguel Crespo İtalya yolcusu. Gideceği takım belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Yeni sezona istikrarlı bir şekilde giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planlamasında yer almayan Crespo takımdan ayrılıyor.

Geçtiğimiz sezona damga vuran ve taraflı tarafsız herkes tarafından beğeni toplayan Crespo'nun ayrılık haberi taraftarların üzülmesine neden oldu.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Miguel Crespo'nun Genoa kulübüne transferi gerçekleştiği iddia edildi.

Portekizli oyuncu için Fenerbahçe ile el sıkışan İtalyan ekibi kısa süre içinde bu transferi açıklayacak.

Portekizli orta sahanın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Geçtiğimiz sezon Crespo, Fenerbahçe formasıyla 37 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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