Mihra ne demek? Mihra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Mihra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Mihra ne demek? Mihra isminin anlamı nedir?

Mihra ne demek? Mihra isminin anlamı nedir?

Mihra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mihra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mihra ne demek? Mihra isminin anlamı nedir?

MİHRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mihra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Böğürtlen.

- Yerelması, karpuz ve benzerleri bitkileri sertleştiren, tadını bozan hastalık.

- İyiliksever, hoşgörülü, sevgi dolu ve nazik.

MİHRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mihra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mihra ismini koymak caizdir.

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