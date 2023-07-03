Mihra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mihra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mihra ne demek? Mihra isminin anlamı nedir?
MİHRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mihra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Böğürtlen.
- Yerelması, karpuz ve benzerleri bitkileri sertleştiren, tadını bozan hastalık.
- İyiliksever, hoşgörülü, sevgi dolu ve nazik.
MİHRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Mihra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mihra ismini koymak caizdir.