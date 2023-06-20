Mihrimah adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mihrimah isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mihrimah ne demek? Mihrimah isminin anlamı nedir?

MİHRİMAH NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mihrimah ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Muradına eren.

- Muhabbet, sevgi.

- Güneş ile ay.

MİHRİMAH İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mihrimah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mihrimah adını koymak caizdir.