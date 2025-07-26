Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!

Snob Magazin’in haberine göre olay, Bodrum’da bir eğlence mekânında meydana geldi.

DJ’lik yapan Mika Can Raun’u izlemeye giden erkek arkadaşı Batu Can, sevgilisini anons yapan çalışandan kıskandığı gerekçesiyle ortalığı karıştırdı.

İddiaya göre Batu Can, anonsçunun yanına giderek yumruk attı. Kavga sırasında yere düşen çalışan kısa süreli hafıza kaybı yaşadı ve iki gün boyunca hastanede tedavi gördü.

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mika Can Raun, iddiaları reddetti. Yaşananların çarpıtıldığını belirten fenomen, kavganın, çalışanın kulis odasına izinsiz ve alkollü şekilde girmeye çalışmasıyla başladığını öne sürdü.

Raun, kendisini korumaya çalışan kişilere saldırıldığını iddia ederek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.