Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!

Kaynak: Haber Merkezi
Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, bu kez erkek arkadaşının karıştığı bir kavga olayıyla gündeme geldi.

Snob Magazin’in haberine göre olay, Bodrum’da bir eğlence mekânında meydana geldi.

DJ’lik yapan Mika Can Raun’u izlemeye giden erkek arkadaşı Batu Can, sevgilisini anons yapan çalışandan kıskandığı gerekçesiyle ortalığı karıştırdı.

mikarun.jpg

İddiaya göre Batu Can, anonsçunun yanına giderek yumruk attı. Kavga sırasında yere düşen çalışan kısa süreli hafıza kaybı yaşadı ve iki gün boyunca hastanede tedavi gördü.

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mika Can Raun, iddiaları reddetti. Yaşananların çarpıtıldığını belirten fenomen, kavganın, çalışanın kulis odasına izinsiz ve alkollü şekilde girmeye çalışmasıyla başladığını öne sürdü.

mikaekle.jpg

Raun, kendisini korumaya çalışan kişilere saldırıldığını iddia ederek hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Son Haberler
İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 askerimiz şehit oldu!
İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 askerimiz şehit oldu!
Rıdvan Dilmen'in yeni görevi belli oldu
Rıdvan Dilmen'in yeni görevi belli oldu
Yalova'da ormanlara girişler yasaklandı
Yalova'da ormanlara girişler yasaklandı
Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!
Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!
Akılalmaz olay! Ehliyeti gidince kâhinliğe soyundu
Akılalmaz olay! Ehliyeti gidince kâhinliğe soyundu