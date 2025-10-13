Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Mikail Zaloğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyet programında yer alan Kuşak Güreşi Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyet programında yer alan Kuşak Güreşi Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası, 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlendi. 36 ilden 72 kulübün katılım sağladığı müsabakalarda toplam 410 sporcu mücadele etti.

Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mikail Zaloğlu, 120 kg kategorisinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Sporcu, bu başarısıyla Hindistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna seçildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcumuz Mikail Zaloğlu’nu ve antrenörümüz Serkan Can’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.