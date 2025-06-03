Mike James bu yüzden kadro dışı kalmış

Monaco'da takım içi kurallara uymadığı için süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklanan oyun kurucu Mike James’i neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

L’Equipe’in haberine göre tecrübeli yıldız, Monaco’da gittiği bir restoranda kavgaya karıştı. Kavganın ardından ise James'in, olay yerine gelen polislere hakaret ettiği ve bunun sonucunda Monaco'nun, yarı final serisinin ilk maçından hemen önce takım kaptanını kadro dışı bıraktığı açıklandı.

James'in yapmış olduğu bu hareketlerin, yönetim tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandığı vurgulandı.

Monaco Mike James'i kadro dışı bıraktı