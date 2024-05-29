Mike Tyson herkesi korkuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mike Tyson herkesi korkuttu

Mike Tyson'a uçakta acil müdahale yapıldı.

Boks tarihinin yaramaz çocuğu Mike Tyson herkesi korkuttu. Miami'den Los Angeles'a giden uçakta seyahat eden 57 yaşındaki Mike Tyson, hastalandı.

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Tyson inişten 30 dakika kadar önce ülser nedeniyle mide bulantısı ve baş dönmesi sorunu yaşadı. Birden fenalaşan emekli boksöre kabin ekibi müdahale etti. İniş sonrası hastaneye kaldırılan Tyson’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Mike Tyson, 20 Temmuz'da Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda boksör ve Youtuber Jake Paul'a karşı mücadele etmek için ringlere dönecek.

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Merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul maçı için geri sayım başladı. Maç dijital platformda canlı yayınlanacak.

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Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson’un lakabı ‘Demir Mike’ olarak biliniyor.

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20 Temmuz’da yapılacak karşılaşma, Mike Tyson'ın 2005'te emekli olmasından bu yana ringdeki ilk onaylı maçı olacak

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1.80 boyundaki ve 98–100 kg ağırlığındaki boksör Mart 1985'te yaptığı ilk maçında rakibini 8. saniyede nakavtla yenmişti.

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