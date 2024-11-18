Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi

Tüm dünyanın merakla beklediği Mike Tyson-Jack Paul dövüşü, cumartesi sabaha karşı gerçekleşti. ABD’deki AT&T Center’da gerçekleşen dövüşü 8 raund sonunda puanla Jack Paul kazandı. Efsane boksör Tyson maçın ilk 2 raundunda eski günlerden esintiler sunsa da maçın geri kalanında fazla bir varlık gösteremedi. Salonu dolduran seyirciler dövüşün genelinden memnun kalmazken tepkilerini dile getirdi.

CANLI YAYINDA BÜYÜK AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Maçı canlı yayınlayan Netfilx’te yaşanan sorunlar kullanıcıların tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar dövüşü canlı izlemekte zorlandı. Öte yandan merakla beklenen dövüş öncesinde gerçekleşen hafif sıklet müsabakalarının uzaması nedeniyle Tyson-Paul dövüşü TSİ sabah 08.00’da başladı.

NETFLIX REKORU AÇIKLADI

Netflix’ten yapılan açıklamaya göre yaşanan aksaklıklara rağmen dövüşü rekor sayıda izleyici takip etti. Buna göre, Paul ve Tyson’ın ağır sıklet boks maçı dünya çapında yaklaşık 60 milyon hane tarafından izlendi ve 65 milyon kişi eş zamanlı olarak şovu takip etti.