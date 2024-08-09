Mikrodalgalarda gizlenen mikroplar keşfedildi

İster hazır bir yemeği ısıtmak, ister soğuk bir fincan çayı ısıtmak olsun, çoğumuz mikrodalgalarımızı günde birkaç kez kullanıyoruz.

Ancak yeni bir araştırma, cihazınızı kullanmadan önce iki kere düşünmenize neden olacak gibi.

İspanya'nın Paterna kentindeki Darwin Bioprospecting Excellence SL adlı girişimden araştırmacılar , mikrodalgaların içinde yaşayan radyasyona dirençli mikroplar keşfettiler.

Ekip, endişe verici bir şekilde bazı türlerinin insanlar için ölümcül olabileceğini söylüyor.

Çalışmanın yazarlarından Daniel Torrent, "Ev tipi mikrodalgalarda bulunan Klebsiella, Enterococcus ve Aeromonas gibi bazı cins türleri insan sağlığı açısından risk oluşturabilir" dedi.

Daha önce yapılan araştırmalarda deniz petrol sızıntıları, endüstriyel atık sahaları ve hatta Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içi de dahil olmak üzere bir dizi tuhaf ve harika yaşam alanında yaşayan mikroplar keşfedilmişti.

Ancak şimdiye kadar mikrodalgaların içinde hangi mikropların bulunabileceği bilinmiyordu.

Ekip, araştırmalarında 30 mikrodalga fırının içinden mikrop örnekleri aldı. Bunlardan 10'u tek haneli mutfaklardan, 10'u kafeterya gibi ortak kullanılan mekanlardan ve 10'u da bilimsel laboratuvarlardan alındı.