Mikroplara karşı savaşmanın sırrı! Uzmanlar anlattı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu enfeksiyonları kapıyı çalmaya başladı. Ancak uzmanlar, bu hastalıklara karşı en etkili silahlardan birinin ellerimizde olduğunu söyledi: El hijyeni.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, doğru el yıkama alışkanlıklarının enfeksiyon riskini dramatik bir şekilde azalttığını kanıtladı.

Peki, el hijyeni neden bu kadar kritik ve nasıl doğru uygulanmalı? İşte detaylar…

EL HİJYENİ: ENFEKSİYONLARA KARŞI İLK SAVUNMA HATTI

Ellerimiz, gün boyunca toplu taşıma araçlarından kapı kollarına, telefonlardan klavyelere kadar sayısız yüzeyle temas etti. Bu yüzeyler, virüs ve bakterilerin üremesi için ideal bir ortam sundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), el hijyeninin enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını önlemede en basit ve etkili yöntemlerden biri olduğunu vurguladı.

WHO’nun raporuna göre, düzenli ve doğru el yıkama, solunum yolu enfeksiyonlarını %50’ye kadar, ishal gibi bağırsak kaynaklı hastalıkları ise %30 oranında azaltabildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. William Sears, el hijyeninin özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için hayati olduğunu belirtti:

“Eller, mikropların vücuda giriş kapısıdır. Özellikle kalabalık ortamlarda, tokalaşma veya ortak kullanılan yüzeylere temas sonrası el yıkama alışkanlığı, enfeksiyon zincirini kırmanın en kolay yoludur.”

Sears, ebeveynleri çocuklarına erken yaşta el yıkama alışkanlığı kazandırmaya çağırdı.

BİLİM NE SÖYLÜYOR? RAKAMLARLA EL HİJYENİNİN ETKİSİ

Bilimsel araştırmalar, el hijyeninin gücünü çarpıcı verilerle ortaya koydu. The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, doğru el yıkama tekniklerinin hastane kaynaklı enfeksiyonları %40 oranında azalttığını gösterdi.

Araştırma, özellikle sağlık çalışanlarının el hijyeni uygulamalarına uyumunun, hastanelerdeki ölümcül enfeksiyon oranlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gregory Poland, el hijyeninin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi:

“Bir kişinin ellerini yıkamaması, virüslerin ve bakterilerin yayılmasında domino etkisi oluşturabilir. Özellikle grip mevsiminde, her birimizin el hijyeni konusunda bilinçli olması gerekiyor.”

Poland, alkol bazlı el antiseptiklerinin de sabun ve suyun bulunmadığı durumlarda etkili bir alternatif olduğunu ekledi.

DOĞRU EL YIKAMA: ADIM ADIM REHBER

Peki, ellerimizi doğru şekilde nasıl yıkamalıyız? Uzmanlar, etkili bir el hijyeni için şu adımları önerdi:

Ellerinizi ıslatın: Ilık su kullanarak ellerinizi tamamen ıslatın.

Sabun uygulayın: 3-5 ml sıvı sabun alın ve ellerinizin her bölgesine yayın.

Ovalayın: Parmak araları, bilekler ve tırnak altları dahil ellerinizi en az 20-30 saniye boyunca ovalayın. Bu süre, “Mutlu Yıllar” şarkısını iki kez söylemek kadar sürüyor!

Durulayın: Sabunu tamamen temizlemek için akan su kullanın.

Kurulayın: Temiz bir havlu veya kağıt havluyla ellerinizi iyice kurulayın.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden mikrobiyolog Prof. Dr. Sarah Gilbert, el yıkama süresinin kritik olduğunu vurguladı:

“Çoğu insan ellerini yeterince uzun süre yıkamıyor. 20 saniyeden kısa süren yıkamalar, mikropların büyük bir kısmını temizlemez.”

Gilbert, özellikle yemek öncesi, tuvalet sonrası ve kalabalık ortamlardan eve dönüldüğünde el yıkamanın atlanmaması gerektiğini söyledi.

YAYGIN HATALAR VE YANLIŞ BİLİNENLER

El hijyeni konusunda yapılan hatalar, enfeksiyon riskini artırabildi. Journal of Hospital Infection’da yayımlanan bir araştırma, sağlık çalışanlarının %30’unun el yıkama tekniklerinde eksiklikler gösterdiğini ortaya koydu.

En sık yapılan hatalar arasında şunlar yer aldı:

Yetersiz süre: Ellerini 15 saniyeden kısa süre yıkayanlar, mikropların çoğunu temizleyemedi.

Parmak aralarını ihmal etme: Parmak araları ve tırnak altları, mikropların en çok biriktiği bölgeler.

Eldiven kullanımına güvenme: Eldiven takmanın el yıkama gerekliliğini ortadan kaldırdığına dair yanlış bir inanış var. Dr. Sears, “Eldivenler mikropları engellemez, sadece teması azaltır. Her eldiven değişiminden sonra el hijyeni sağlanmalı” dedi.

EL ANTİSEPTİKLERİ: NE ZAMAN, NASIL KULLANILMALI?

Sabun ve suyun bulunmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kurtarıcı olabiliyor. Ancak uzmanlar, antiseptiklerin doğru kullanımının önemli olduğunu vurguladı.

Clinical Microbiology Reviews dergisindeki bir çalışma, %70 ve üzeri alkol içeren antiseptiklerin virüs ve bakterilere karşı en etkili olduğunu gösterdi.

ANTİSEPTİK KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER ŞU ŞEKİLDE:

-Ele 3-5 ml antiseptik alın.

-Avuç içleri, el sırtı ve parmak aralarını ovalayın.

-Eller tamamen kuruyana kadar, yaklaşık 20-30 saniye bekleyin.

Dr. Poland, antiseptiklerin aşırı kullanımının ciltte tahrişe yol açabileceğini belirterek, “Antiseptikler acil durumlar için idealdir, ancak sabun ve su her zaman ilk tercih olmalı” dedi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK: EL HİJYENİ EĞİTİMİ ŞART

Uzmanlar, el hijyeni konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

American Journal of Infection Control’de yayımlanan bir araştırma, el hijyeni eğitim programlarının uygulandığı okullarda, öğrenci devamsızlıklarının %20 oranında azaldığını gösterdi.

Türkiye’de de sağlık ve gıda sektörlerinde el hijyeni eğitimleri yaygınlaşırken, uzmanlar bu eğitimin çocuk yuvalarından başlayarak her yaş grubuna ulaştırılmasını önerdi.

Dr. Gilbert, “El hijyeni, sadece bireysel bir alışkanlık değil, aynı zamanda bir kültür meselesi. Toplum olarak bu alışkanlığı benimsediğimizde, enfeksiyon hastalıklarının yayılımını büyük ölçüde durdurabiliriz” dedi.

ELLERİNİZ SAĞLIĞINIZIN ANAHTARI

Soğuk havalarda artan enfeksiyon riskine karşı el hijyeni, hem basit hem de güçlü bir çözüm sundu.

Bilimsel veriler ve uzmanlar, doğru el yıkama alışkanlıklarının hastalıklardan korunmada kilit rol oynadığını doğruladı.