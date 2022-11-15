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Farkında olmadan vücudunuza sızıyorlar

Uzmanı insanın kimyasına karışan mikroplastikler çok önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanı uyardı! İşte vücudumuza sızan o mikroplastikler ve yaptıkları tahribat.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:35
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Mikroplastikler ne kadar zararlı?

Farkında olmadan vücudunuza sızıyorlar
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, mikroplastiklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğu, mikroplasitiğin deodorantlar, parfümler ve hijyen gibi ürünlerle insan vücuduna temas ederek sızabildiğini hatırlatarak, “Konuyla ilgili ciddi veriler gelmeye başladı. Özellikle deniz sularına karışarak, daha da küçük parçalara ayrılmaya başlıyor. Plastik ürünler doğada yok olması zor olan ürünlerden okyanuslara, denizlere, katıldıktan sonra çok daha küçük gözle görülmeyen parçalara ayrılıyor. Bu plastikler denizlerde yaşayan canlıların vücutlarında birikmeye başlıyor. Solungaçlarını kullanan bu canlılar parçaları vücut içerisine alıyor. Gıdaların üzerinde bulunan koruyucu plastikler zaman içerisinde aşınarak gıdaların içerisine girebiliyor veya deniz ürünleri ile vücudumuza girebiliyor. Yada kimyasal ürünler deodorantlar, parfümler ve hijyen gibi ürünlerle vücudumuza temas ederek girebiliyorlar” şeklide konuştu

MİKROPLASTİKLER HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR?

Erdoğu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Plastiklerin hayatımıza getireceği zararlar konusunda da elimizde çok ciddi veriler yok. Kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği, gibi hastalıklara sebebiyet verebiliyor mu hemen üzerinde yapılmış bir çalışma yok. Gelecek yıllarda belki 50 yıl sonra insanlar dönüp baktığında ‘bu insanlar plastikleri nasıl kullanmış' ‘bu kadar zararlı şeyleri neden dönüştürmemişler' gibi bir takım sorular akıllarına gelecek. Bugün bunlarla ilgili elimizde çok ciddi veriler olmadığı için bunlarla ilgili bir şeyler söyleyemiyoruz.
Tıbbi hayatımızda olan gözlemlerden şunları söyleyebilirim ki çocuk sahibi olabilme sıklığımız 20,30 yıl öncesine göre oldukça kısıtlı. Belki üreme sağlığı ile alakalı ilk ciddi veriler gelmeye başlayacak ve üreme sağlığını olumsuz etkilediğine dair bir takım verilere sahip olacağız.”

HANGİ ÜRÜNLER KULLANILMAMALI?

Plastik malzemeler içerisinde satılan ürünlerin kulanılmasının sakıncalarından söz eden Erdoğu, “Konserve edilmiş gıdalar, uzun süre saklanabilir şeyler ve plastik malzemeler içerisinde satılan ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hazır gıdalar yerine taze gıdalar tüketmeliyiz. Çocuklarımızın kullanacağı eşyaların plastik değil, bez olmasına dikkat etmeliyiz. Kullandığımız kıyafetlerin pamuklu olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sentetik ürünlerde plastiklerin alt kolu olarak karışımıza çıkıyor. Plastikleri daha az tüketmeliyiz”

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