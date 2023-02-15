10 ili yıkan deprem felaketinin ardından bina hasar tespiti ve mevcut bina durum tespiti çalışmaları merak konusu oldu. Peki, mikrotremor yöntemi ile bina dayanıklılığı nasıl yapılır? Mikrotremor ölçümü ne işe yarar?

Bina hasar tespiti ve mevcut bina durum tespiti çalışmaları devam ederken mevcut bine durumu tespiti için sosyal medyada sıkça konuşulan Mikrotremor yöntemi merak konusu oldu. Peki, Mikrotremor nedir, mikrotremor yöntemi ile bina dayanıklılığı nasıl yapılır? Mikrotremor ölçümünü kim yapar, mikrotremor testi ne işe yarar?

MİKROTREMOR NEDİR, MİKROTREMOR YÖNTEMİ İLE BİNA DAYANIKLILIĞI NASIL YAPILIR?

Mikrotremor, binanın basınç dayanımını vermez. Mikrotremor, zeminin hakim periyodunu verir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “deprem durumunda betona gelen gerilme düzeyi bu testlerde dikkate alınan düzeyin binlerce mislidir. Bu yöntem ile deprem analizlerini ve yapısal analizlerini yapan kişilere lütfen itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.

1) Mevcut binalardan alınan beton örnekleri (kamuoyunda karot olarak tabir edilen örnekler için bakınız Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018 Bölüm 15) eğer binayı zayıflatacak olsaydı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018'de böyle bir uygulamaya izin verilmezdi. Kaldı ki beton örnekleri kolonların yaklaşık moment sıfır noktasından alınır ve daha sonra bu boşluklar yüksek mukavemetli harç ile doldurulur.

2) Dünya ölçeğinde modern bir yönetmelik olan TBDY 2018 mevcut binaların değerlendirilmesi konusunu 15. Bölümünde ayrıntılı olarak toplam 18 sayfada (bakınız TBDY 2018 sayfa 306-323) detaylı olarak anlatırken Mikrotremor Tekniğinden hiç bahsetmemektedir.

3) Yukarıdaki maddede detaylarını verilen 15. Bölüm, değerlendirilen mevcut binanın kaç büyüklüğündeki depreme dayanacağını söylemek yerine oluşabilecek hasar sınırlarını tarif etmektedir.



4) Binanın taşıyıcı sistemi incelenmeden, mevcut donatıların tespiti yapılmadan, taşıyıcı sistem modeli kurulup analizlerden yapılmadan kaç büyüklüğündeki depreme dayanacağını söylemek evlerinin depreme dayanıklı mı olup olmadığını merak eden vatandaşlarımızı kandırmak olacaktır.