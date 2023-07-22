Milan aradığı forveti Avusturya'da buldu

Milan, Salzburg'tan Okafor'u kadrosuna katıyor.

Milan aradığı forveti Avusturya'da buldu

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz sezonu iyi geçiren ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkma başarısı gösteren Milan, kadro planlamalarını sürdürüyor.

Zlatan İbrahimovic'in takımdan ayrılışı sonrası forvet arayışlarını sürdüren İtalyan devi, aradığını Avusturya Ligi ekiplerinden Redbull Salzburg'ta buldu.

Kırmızı siyahlı ekip Red Bull Salzburg'un İsviçreli golcüsü Noah Okafor'la anlaşarak Milano'ya getirdi.

Sağlık kontrolleri sonrası 23 yaşındaki oyuncunun resmi imzasını atması bekleniyor.

Milan'ın Okafor için bonuslarla birlikte toplam 28 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade ediliyor.

Okafor geçen sezon Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol 5 asist üretmişti.

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