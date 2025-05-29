Milan çareyi eski dönmekte buldu: İmza atması bekleniyor

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Milan çareyi eski dönmekte buldu: İmza atması bekleniyor

Conceicao ile yolda devam etmek istemeyen Milan eski teknik direktörü Massimiliano Allegri’yi takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Eski günlerini arayan İtalyan devi Milan’da teknik direktörlük değişimi kapıda. Sezona Paulo Fonseca ile başlayan ve sezon ortasında bu ismin yerine Sergio Conceicao’yu getiren Milano ekibi takımdaki kötü gidişat düzelmeyince çareyi yine teknik direktör değişiminde buldu.

Conceicao’nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Milan yönetimi İtalyan çalıştırıcı Massimiliano Allegri ile görüşmelere başladı.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Milan, Allegri’yi takımın başına getirmeye çok yaklaştı. Milan ile bugün görüşen Alegri’nin kısa süre içerisinde imza atması beklendiği ifade edildi.

Allegri, daha önce 3,5 sezon çalıştırdığı Milan’da 1 şampiyonluk ve 1 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

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