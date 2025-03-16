Milan, Como'yu 2-1 yendi

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Milan, evinde Como’yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Milan, ilk yarıda geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş yaparak üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın en çok konuşulan anı ise Dele Alli’nin 10. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalması oldu.

İLK YARIDA COMO ÜSTÜNLÜĞÜ

Maça hızlı başlayan Milan, henüz 4. dakikada Yunus Musah ile net bir fırsat yakaladı. Orta sahadan hızlı çıkan Milan’da top, akıllıca bir pas organizasyonuyla Musah’ın önüne düştü. Ancak Amerikalı oyuncu, kaleci Jean Butez’i geçtikten sonra boş kaleye vuruşunu dışarı göndererek büyük bir fırsatı harcadı.

Bu kaçan pozisyonun ardından Como, oyunda dengeyi sağladı ve 27. dakikada öne geçti. Milan kalecisi Mike Maignan, Nico Paz’ın üzerine çıkıp müdahale etse de top, Assane Diao’nun pasıyla Lucas Da Cunha’ya ulaştı. Fransız oyuncu, ceza sahası çizgisinin hemen dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

İlk yarının sonlarına doğru Como farkı artırma şansını yakaladı. Maxence Caqueret’nin uzun pasını ceza sahasında kontrol eden Marc Oliver Kempf, Maignan’ı zorlayan bir şut çekti ancak Fransız kaleci kritik bir kurtarışla ikinci gole izin vermedi.

REİJNDERS VE PULİSİC SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya Como hızlı başlasa da VAR, 49. dakikada Lucas Da Cunha’nın ağlara gönderdiği golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Milan ise bu iptal edilen golden birkaç dakika sonra beraberliği yakaladı. Tijjani Reijnders’ın akıllıca attığı pasla ceza sahasına giren Christian Pulisic, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

Milan, golden sonra baskıyı artırdı ve 69. dakikada Reijnders’in ceza sahası dışından yaptığı şut direkten döndü. Como ise bir kontra atakta Patrick Cutrone ile gole yaklaştı, ancak şutu direğin hemen yanından auta gitti.

Dakikalar 81’i gösterdiğinde Milan, müthiş bir organizasyonla öne geçmeyi başardı. Tammy Abraham’ın tek pasla Reijnders’ı ceza sahasında topla buluşturması sonrası Hollandalı orta saha oyuncusu, 12 metreden Jean Butez’i mağlup ederek skoru 2-1 yaptı.

DELE ALLİ’DEN FELAKET BAŞLANGIÇ

Maçta en çok konuşulan anlardan biri Dele Alli’nin oyuna girdikten yalnızca 10 dakika sonra kırmızı kart görmesi oldu. 2023 Şubat ayından bu yana resmi maça çıkmayan İngiliz futbolcu, 82. dakikada Ruben Loftus-Cheek’in bileğine sert bir müdahalede bulununca VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Como, son dakikalarda beraberlik için baskıyı artırdı. 89. dakikada Cesc Fabregas, hakeme yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve Como 9 kişi kaldı. Buna rağmen konuk ekip, Douvikas ile son bir fırsat yakaladı ancak Yunan forvet, Maignan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayarak şansını kaçırdı.

Bu sonuçla Milan puanını 59’a yükseltirken Como 27 puanda kaldı. Milan, bir sonraki maçında Napoli ile deplasmanda karşılaşacak. Como ise sahasında Bologna’yı konuk edecek.