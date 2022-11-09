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İtalyan devi ağır yara aldı. Zirveden koptu

İtalya Birinci Ligi'nde dün gece Milan için trajik bir maç oynandı...

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:18
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Milan eplasmanda Cremonese ile golsüz berabere kalırken İtalyan devini bekleyen büyük tehlike kapıda

İtalyan devi ağır yara aldı. Zirveden koptu
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Milan, deplasmanda Cremonese ile 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligde henüz galibiyeti olmayan ve küme düşme hattındaki Cremonese'ye konuk oldu.

Karşılaşma boyunca konuk kırmızı-siyahlı takım, gol için yüklense de ev sahibi takımın kalecisi Carnesecchi'yi aşamayınca mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Milan 1 puana razı olurken, zirve yarışında puan kaybı yaşadı. Milan, 30 puanla puan tablosunda 2. sırada yer aldı. Lider Napoli'nin de bu haftaki maçını kazanmasıyla iki takım arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

Cremonese ise 7 puanla 18. basamakta yer aldı.

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