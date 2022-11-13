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Fiorentina attı, Milan kazandı

İtalya'da Milan Fiorentina'yı son dakikada Milenkovic'in kendi kalesine attığı golle yendi ve zirve takibini sürdürdü

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 22:54
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Milan Fiorentina'yı 90+2'de yendi

Fiorentina attı, Milan kazandı
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İtalya Serie A'nın 15. haftasında Milan, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı giriş yapan ev sahibi takım, 2. dakikada Rafael Leao ile 1-0 öne geçti.

Fiorentina, Milan’ın bu golüne 28. dakikada Antonin Barak ile yanıt verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip, kırmızı-siyahlı takım kalesinde tehlikeler yaratsa da golü Milan buldu. Fiorentinalı Nikola Milenkovic'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı gol maçın sonucunu belirledi.

Milan, 2022 Dünya Kupası arasına girilmeden önce ligdeki son maçında Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek, puanını 33'e yükseltti. Milan, elde ettiği bu galibiyetle aynı zamanda lider Napoli ile arasındaki puan farkının açılmasına engel oldu ve lideri 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Fiorentina ise 19 puanda kaldı.

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