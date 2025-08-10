Milan Galatasaray'ın stoper hedefine göz koydu

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Belçikalı stoper Koni De Winter için Milan da devreye girdi.

Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği 23 yaşındaki savunmacının Thiaw'ı Newcastle'a gönderen Milan'ın öncelikli hedefi olduğu öne sürüldü.

Sky Sport'tan Di Marzio'nun haberine göre; Milan, Koni De Winter'i ikna ederek 18-20 milyon Euro civarında bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklifiyle Genoa ile kısa süre içerisinde anlaşmayı planlıyor.

Galatasaray'ın da De Winter transferi için resmi temaslarına başladığı ve Genoa'nın Sarı Kırmızılılar'dan 25 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyordu.