Milan Galatasaray'ın stoper hedefine göz koydu

Kaynak: Haber Merkezi
Milan, Galatasaray'ın da stoper transferi için hedef listesinde yer alan Genoa'nın 23 yaşındaki Belçikalı savunmacısı Koni De Winter için atağa geçti.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Belçikalı stoper Koni De Winter için Milan da devreye girdi.

Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği 23 yaşındaki savunmacının Thiaw'ı Newcastle'a gönderen Milan'ın öncelikli hedefi olduğu öne sürüldü.

Sky Sport'tan Di Marzio'nun haberine göre; Milan, Koni De Winter'i ikna ederek 18-20 milyon Euro civarında bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklifiyle Genoa ile kısa süre içerisinde anlaşmayı planlıyor.

Galatasaray'ın da De Winter transferi için resmi temaslarına başladığı ve Genoa'nın Sarı Kırmızılılar'dan 25 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyordu.

