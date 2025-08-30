Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi

Kaynak: AA
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi

Milan, Chelsea'nın Fransız yıldızı Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Fransız forvet Christopher Nkunku'yu transfer etti.

Milan'dan yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen 27 yaşındaki Nkunku, Fransız ekibiyle 3'ü lig olmak üzere 9, bir sonraki takımı Leipzig ile de iki Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2023 yazında Chelsea'ye transfer olan yıldız oyuncu, Londra temsilcisiyle de FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

Nkunku, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek.

Son Haberler
Trabzonspor'dan ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor
Trabzonspor'dan ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor
Türkiye'den dünyaya muhalif liderleri otoriter yönetimlerin tutuklama dalgası
Türkiye'den dünyaya muhalif liderleri otoriter yönetimlerin tutuklama dalgası
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Adana’da orman yangını kontrol altında
Adana’da orman yangını kontrol altında
Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'
Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'