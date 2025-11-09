İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan Parma ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Allegri'nin ekibi, zorlu karşılaşmada Saelemaekers ve Leao'nun bulduğu gollerle ilk 25 dakikada skoru 2-0'a getirdi. Buna rağmen oyundan kopmayan Parma ilk yarının son dakikalarında Bernabe ile farkı 1'e indirerek devreye geri dönüş umutlarıyla girdi.

İkinci yarıda da baskısını artıran ev sahibi ekip Del Prato'nun 62'de bulduğu bulduğu golle skoru eşitledi. Nefes kesen mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve puanlar bölüşüldü.

Zirve yarışında yara alan Milan puanını 22'ye yükseltirken küme hattından kurtulmaya çalışan Parma ise 8 puana ulaştı.