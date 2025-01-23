Milan, Rafael Leao ile Girona'dan 3 puanı kaptı

AC Milan, Şampiyonlar Ligi 2024/25 grup aşamasında Girona’yı 1-0 yenerek beşinci zaferini elde etti. Milan, bu galibiyetle üst üste beşinci kez kazandı ve Avrupa’daki üstün formunu devam ettirdi. Teknik direktör Sergio Conceicao yönetimindeki ilk galibiyetini alan Milan, yeni hocasıyla çıkışa geçti. Rafael Leao'nun sihirli dokunuşu, galibiyeti getiren golü attı.

ZORLU BAŞLANGIÇ

Milan için maç, başlangıçta büyük bir şokla başladı. Sadece 4. dakikada sağ ayağını tutamayan Emerson Royal, yerini Davide Calabria’ya bıraktı. Ancak, Milan oyununu hızla toparladı. Tijjani Reijnders’ın serbest vuruşu, rakip kaleciyi zor durumda bırakırken, Yunus Musah, karşı karşıya kaldığı pozisyonda büyük bir fırsat kaçırdı. Alvaro Morata'ya pas verirken, şut çekmemesi pahalıya patladı.

24. dakikada Leao'nun harika bir ilerleyişiyle Theo Hernandez’i pozisyona soktu fakat Hernandez'in isabetsiz vuruşu direkten döndü. Beş dakika sonra, Musah'ın uzak mesafeden yaptığı şut, direğe çarparak golle sonuçlanmadı. Milan'ın baskısı gittikçe arttı, ancak Girona da anlık tehlikeler yarattı. Donny van de Beek, pozisyonu kaleye sokarak Mike Maignan’ın başarılı kurtarışına engel olamadı.

MAİGNAN’IN KURTARIŞLARI

Milan, üstün oyununu nihayet gole çevirmeyi başardı. Ismael Bennacer, bir köşe vuruşunu kazandı ve Leao'yu harika bir şekilde topa yönlendirdi. Leao, David Lopez’i geçtikten sonra, altı yardan sol ayağıyla topu ağlarla buluşturdu ve Milan’ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, takımın beşinci galibiyetini sağlamlaştıran kritik an oldu.

Ancak, Milan kalecisi Maignan, ilk yarının bitimine yakın bir başka kurtarış yaptı. Yangel Herrera’nın 12 metreden şutunu, geniş bir ayak hareketiyle çıkartarak gole izin vermedi. Girona'nın Bryan Gil’in mükemmel sol ayağından yaptığı şut, topun çok az bir farkla ofsayta takılmasıyla geçerli sayılmadı.

İKİNCİ YARIDA DURAN TOP TEHDİDİ

İkinci yarıda tempo bir miktar düştü. Milan, Girona'nın ataklarını savuşturdu ve zaman zaman kontrataklarla tehlikeler yarattı. Rafael Leao, bir kez daha ceza sahası dışından şut çekse de, top kalenin yanından auta gitti.

Maçın sonlarına doğru, Girona büyük bir baskı kurarak Milan kalesine yüklenmeye devam etti. Ancak Milan savunması, özellikle Fikayo Tomori’nin eksikliğine rağmen sağlam durdu. Strahinja Pavlovic'in savunmadaki katkıları, takımının bu kritik galibiyeti almasına yardımcı oldu.

Sonuçta, Milan, beşinci galibiyetini alarak grup aşamasındaki liderliğini sürdürdü. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu galibiyet, Milan için tarihi bir anlam taşıyor. Yeni teknik direktör Sergio Conceicao’nun yönetiminde, takım kendini toparlamış görünüyor. Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bu formunu devam ettirebilirse, ileri turlarda önemli bir favori haline gelebilir.